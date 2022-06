Thi xong lớp 10 con muốn phượt trải nghiệm, 'người bố của năm' đồng ý ngay

Hôm nay, khắp cộng đồng mạng gọi anh Nguyễn Lê Duy An (ngụ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) là “người bố của năm” hay “người bố dễ thương nhất năm” ngay sau khi anh Duy An đăng tải những hình ảnh cùng con gái đi phượt bằng xe máy lên đến Đà Lạt và dòng trạng thái dễ thương “hết nấc”. Trên mạng xã hội, anh Duy An đã đăng dòng trạng thái: “Chiếc con gái 15 tuổi said (nói): “Ba ơi, con thi chuyển cấp xong, ba cho con trải nghiệm đi Đà Lạt bằng xe máy nhen, con muốn được ngắm núi đồi”. Chiếc Ba 45 tuổi replied (đáp lại): “oke con gái cưng”. Sau 9 tiếng, Ba con nhà em đã tới Đà Lạt”.

Món quà thú vị dành cho con gái

Trên mạng xã hội, không chỉ đồng loạt gọi anh Duy An là “người bố của năm”, nhiều chàng trai trẻ còn vui tính bình luận: “Con chào ba vợ”, “nhạc phụ mãi đỉnh”… vì những hành động siêu đáng yêu mà người bố này dành cho con gái của mình.

Chia sẻ với người viết, “người bố của năm” bộc bạch: “Xưa giờ bé nhà mình toàn đi xe khách lên Đà Lạt, đây là lần đầu bé được đi xe máy với mình. Bé muốn trải nghiệm bằng xe máy nên trước khi thi lớp 10, bé đã nói mong ước với mình. Và mình đồng ý ngay, mình xin nghỉ phép để đưa bé đi. Đáng lẽ là đi từ tuần trước, nhưng do cuối cấp, thi xong bé còn gặp mặt bạn bè nên mình dời đến tuần này mới đi”.

Anh An và con gái bắt đầu xuất phát từ TP.HCM vào lúc 7 giờ sáng 23.6, đến Đà Lạt lúc 16 giờ cùng ngày.





“Do mình muốn chạy chậm cho con gái trải nghiệm cảnh đẹp của Việt Nam nên mình dừng nhiều chỗ để chụp ảnh cho bé. Tới Đức Trọng thì mưa rất to, mình sợ con gái nhiễm lạnh nên mặc áo mưa ở trong và thêm 1 cái áo mưa cánh dơi cho nước mưa không tạt vào mặt con. Rồi hai ba con chạy từ từ lên homestay đã đặt sẵn”, anh An kể.

Những trải nghiệm lần đầu trong cuộc đời

"Người bố của năm" cho biết anh thường xuyên đi phượt khắp nơi, đặc biệt lần này đưa con gái đi theo nên anh chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi. Vốn tính cẩn thận, anh An chuẩn bị từ áo mưa bộ, bọc giày, khăn trùm đầu cho đến giày, tất, bao tay cùng những bộ quần áo phù hợp cho chuyến đi trải nghiệm và không quên bảo dưỡng xe trước khi khởi hành.

Anh An xem đây như một món quà dành cho con gái sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10. “Điều mình mong muốn nhất là con gái có 1 kỳ nghỉ vui vẻ, xả hết stress, tái tạo năng lượng sau khi thi”, anh chia sẻ.

Nguyễn Phúc Hải My (con gái của anh An) bày tỏ: “Được ba đưa đi bằng xe máy, em cảm thấy cực vui, hạnh phúc và vô cùng háo hức. Trước khi thi chuyển cấp, em đã nói với ba là con muốn lên Đà Lạt bằng xe máy vì đi bằng xe máy thì không có ngộp như đi xe khách. Với lại em cũng thích núi đồi, thích chụp ảnh nữa nên càng thích đi bằng xe máy hơn”.

My vui sướng khi được ba đưa đi phượt lên Đà Lạt bằng xe máy đến nỗi dù có gặp mưa và bị nước mưa tạt vào mặt khiến em khó chịu nhưng vẫn thấy vui vô cùng. Nữ sinh này chia sẻ: “Lên đến Đà Lạt là em được gần hơn với núi, em được thấy sương mù vây quanh núi và từ trên đường nhìn xuống được nhìn cả Đà Lạt nữa nên em cảm thấy thích vô cùng. Đây là những trải nghiệm lần đầu tiên em có được”.