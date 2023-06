Thích nghe rap nhưng không thể nhớ tên rapper

Bí mật sau những rapname

Rapper Andree Right Hand, huấn luyện viên chương trình Rap Việt mùa 3 tên thật là Bùi Thế Anh, ở Hà Nội. Theo Andree Right Hand, khi đi du học, bạn bè hay gọi tên anh là "Anthe". Andree Right Hand đã đổi thành "Andree" và đọc là An The Dree, kiểu như vậy. Sau đó có thêm "Right Hand" trong rap name.

Rapper TLinh tên thật Nguyễn Thảo Linh, ở Hà Nội. TLinh cho biết có rapname này là vì viết tắt tên Thảo Linh thành TLinh.

Rapper HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, ở TP.HCM. HIEUTHUHAI được dịch là Hiếu thứ hai. Theo HIEUTHUHAI, rapname này là vì từng học ở lớp có 2 người tên là Hiếu. Do bạn Hiếu kia học giỏi, còn mình thì học kém hơn nên đã lấy tên mình là HIEUTHUHAI.