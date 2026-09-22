Thích thú xem robot chó Unitree bắt tay, robot hình người vẫy chào, ôm sinh viên

Sự xuất hiện của robot chó Unitree Go2 và robot Humanoid R1 khiến không khí buổi lễ trở nên sôi động; nhiều sinh viên thích thú, hào hứng tương tác và theo dõi từng chuyển động của robot.

Một số sinh viên cho biết, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy robot ngoài đời, trước đó chỉ từng thấy trên phim. Lê Ngọc Khánh Thi, sinh viên năm nhất ngành quản trị mạng, cũng lần đầu được trực tiếp trải nghiệm và nhận xét những chú robot "rất dễ thương, vui tính".

Robot chó Unitree Go2 vẫy chào sinh viên ẢNH: YẾN THI

Theo ông Vương Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Lê Hoàng Robotics (nhà nhập khẩu và phân phối toàn diện robot tự động hoá thông minh), loại robot này là sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài, rất phù hợp cho nghiên cứu và giảng dạy robotics tại các trường CĐ-ĐH khối kỹ thuật ở Việt Nam.