Thiên Khôi Group tiếp nhận 1.335 đơn vị máu từ Hành trình Đỏ 2026

Đông đảo thành viên và đối tác tham gia Hành trình Đỏ 2026 tại Thiên Khôi Group ẢNH: DNCC

Khép lại Hành trình Đỏ - Kết nối yêu thương 2026, Thiên Khôi Group ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của thành viên và đối tác trên cả nước. Chương trình do Thiên Khôi Group và Quỹ trái tim Thiên Khôi phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tại nhiều điểm hiến máu thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo ban tổ chức, chiến dịch năm nay thu hút tổng cộng 2.222 lượt đăng ký tham gia. Trong đó, 1.335 tình nguyện viên đủ điều kiện và hiến máu thành công. Đây là kết quả của sự chung tay từ hàng nghìn cá nhân với mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tại các điểm tổ chức, người tham gia được hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký, khám sàng lọc và hiến máu dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn.

Đội ngũ y tế hỗ trợ quy trình hiến máu, đảm bảo an toàn cho người tham gia ẢNH: DNCC

Điểm mới của Hành trình Đỏ 2026 là việc ứng dụng hệ thống lấy số và thông báo đến lượt tự động do chính Thiên Khôi Group phát triển. Giải pháp này giúp tối ưu công tác điều phối, hạn chế thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của các tình nguyện viên trong suốt quá trình tham gia.

Bên cạnh ý nghĩa bổ sung nguồn máu cho ngành y tế, chương trình còn trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng nội bộ doanh nghiệp. Từ những người đã nhiều lần hiến máu đến các tình nguyện viên lần đầu tham gia, tất cả đều chung mong muốn góp phần mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.

Nhiều thành viên lần đầu tham gia hiến máu, góp phần mang đến cơ hội sống cho người bệnh ẢNH: DNCC

Đại diện ban tổ chức cho biết, Hành trình Đỏ là một trong những hoạt động cộng đồng được Thiên Khôi Group duy trì thường niên. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn khuyến khích mỗi cá nhân lan tỏa trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện.

Mỗi tình nguyện viên đến với chương trình đều mang theo mong muốn trao đi những giọt máu quý giá, tiếp thêm hy vọng cho người bệnh ẢNH: DNCC

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, môi giới bất động sản, Thiên Khôi Group theo đuổi định hướng phát triển bền vững, gắn mục tiêu tăng trưởng với trách nhiệm cộng đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp duy trì nhiều chương trình an sinh xã hội và thiện nguyện nhằm đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội.

Hành trình Đỏ 2026 khép lại với 2.222 lượt đăng ký và 1.335 đơn vị máu được tiếp nhận trên cả ba miền ẢNH: DNCC

Khép lại Hành trình Đỏ 2026, 1.335 đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ phản ánh sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động nhân đạo, mà còn tiếp tục lan tỏa thông điệp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.