Thiên Quân - Marina Plaza: Viên ngọc xanh giữa lòng đô thị miền sông nước

Dự án chung cư cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza tọa lạc vị trí đắc địa trên 2 trục đường Trần Bạch Đằng, Nguyễn Minh Quang, thuộc P.Tân An (trung tâm TP.Cần Thơ). Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân - Marina Plaza Cần Thơ làm chủ đầu tư, gồm tòa tháp đôi với 2 khối nhà đối xứng 23 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Điểm nhấn thú vị nơi đô thị Cần Thơ

Dự án bao gồm 20 căn hộ thương mại khối đế, 510 căn hộ tầng trên của tòa tháp đôi được thiết kế linh hoạt với diện tích căn hộ từ 42m2 đến 92m2 và khối thương mại dịch vụ 5 tầng. Dự án có thiết kế nội thất hiện đại phù hợp xu hướng hòa nhập của người Việt Nam với các tiện ích, dịch vụ hoàn hảo (camera quan sát, bãi đỗ xe thông minh, bảo vệ an ninh khép kín 24/24, đội ngũ vận hành tòa nhà chuyên nghiệp…) sẽ mang lại cho cư dân "một thiên đường" sống thú vị trên đất Cần Thơ hiền hòa, mến khách. Dự án này có điều đặc biệt liên quan thiết kế vì đã mang lại ánh sáng chan hòa xuyên tâm qua tòa tháp đôi. Theo đó, các cư dân sẽ đón ánh nắng bình minh buổi sáng và ngắm mặt trời lặn hoàng hôn trong cùng một ngày.

Ông Nguyễn Hiếu Học, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân - Marina Plaza Cần Thơ, cho biết trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, quản lý vận hành không chỉ là dịch vụ mà trở thành giá trị cốt lõi giúp nâng tầm chất lượng sống cư dân và duy trì giá trị tài sản bền vững. Dự án tòa tháp đôi chung cư cao cấp này sẽ được quản lý, vận hành thông suốt giúp mọi người sống vui, khỏe trong an bình.

Ông Nguyễn Hiếu Học (thứ 5 từ phải sang) tại lễ ký kết hợp tác ẢNH: TUẤN KHANH

Dự án cất nóc trước tết Bính Ngọ 2026

Những hình ảnh thực tế từ công trường cho thấy, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng căn hộ. Tòa tháp T1 Thiên Quân - Marina Plaza hiện đã thi công cột vách tầng 23 và dầm sàn tầng 22. Tòa tháp T2 hiện đã đổ bê tông sàn tầng 21 và đang thi công cột vách tầng 22. Tòa tháp đôi này sẽ cất nóc trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự án tòa tháp đôi chung cư cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza tọa lạc nơi trung tâm TP.Cần Thơ ẢNH: TUẤN KHANH

Tiếp lời ông Nguyễn Hiếu Học, dự kiến quý 1/2027, dự án sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân - Marina Plaza Cần Thơ cam kết xây dựng tòa tháp đôi chung cư cao cấp không chỉ đẹp về kiến trúc, mà còn vững chắc theo thời gian, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân. Với tầm nhìn dài hạn, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân - Marina Plaza Cần Thơ nhất quán trong việc xây dựng các dự án bền vững, mang đến môi trường sống hiện đại, tiện ích, kết nối cộng đồng. Dự án của Thiên Quân - Marina Plaza sẽ tạo điểm nhấn tại trung tâm Cần Thơ, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nơi thành phố động lực của đồng bằng sông nước miền Tây.