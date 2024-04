Thiên tai bất thường, 22 địa phương thiết lập kỷ lục nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong thời gian từ ngày 11.3 - 10.4 cả nước đã xuất hiện 1 đợt không khí lạnh và nhiều đợt giông lốc và nắng nóng diện rộng.

Theo đó, tại khu vực Tây Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng xuất hiện từ ngày 11.3 - 10.4 đã xuất hiện 1 đợt nắng nóng, từ ngày 5.4 nắng nóng suy giảm, chỉ xuất hiện cục bộ.

Khu vực Tây nguyên xuất hiện 1 đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3 - 8.4, sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng khu vực Đông Nam bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong đó từ ngày 26.3 - 10.4, nắng nóng mở rộng sang khu vực Tây Nam bộ.

Nam bộ nắng nóng vượt lịch sử

Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử. Cụ thể, tại H.Yên Châu (Sơn La) ngày 25.3 ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 39,2 độ C, vượt giá trị lịch sử thiết lập năm 1969 và 2015 là 38,9 độ C; H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 3.4 là 40,5 độ C, vượt giá trị lịch sử thiết lập năm 2016 là 40,4 độ C.

Các địa phương thiết lập kỷ lục về nắng nóng CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài 2 huyện trên, trong thời điểm giữa tháng 3 và đầu tháng 4, còn 20 địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Về lượng mưa, cơ quan khí tượng cho hay, thời kỳ từ 11 - 31.3, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 19.3 nên tại khu vực này đã có mưa vừa, có nơi mưa to; tại Bắc Ninh đo được lượng mưa 74,9 mm, vượt giá trị lịch sử trước đó là 59,6 mm xảy ra vào tháng 3.2020.

Trong 10 ngày đầu tháng 4, đã xuất hiện 1 đợt mưa rào diện rộng và có nơi có giông vào ngày 6 - 9.4 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thời kỳ từ ngày 11.3 - 10.4, một số nơi ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ có tổng lượng mưa cao hơn TBNN từ 20 - 50 mm, có nơi trên 50 mm; còn lại các khu vực khác trên cả nước phổ biến thiếu hụt từ 20 - 50 mm, riêng khu vực tây bắc Bắc bộ thiếu hụt 50 - 90 mm so với TBNN.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định năm 2024 hiện tượng nắng nóng tại Nam bộ, khu vực tây bắc Bắc bộ và Trung bộ đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với TBNN.

Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão. Mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều vào cuối năm tại khu vực Trung bộ.