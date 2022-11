'Thiên tài diễn xuất' Hàn Quốc làm phục vụ quán cà phê kiếm sống

Theo Chosun, hôm 4.11, công ty của nữ diễn viên Kim Sae Ron xác nhận với giới truyền thông về tin đồn cô đang phải làm thêm tại quán cà phê để trang trải cuộc sống. Đại diện công ty cho biết: “Đúng là Kim Sae Ron đã nhận được một công việc bán thời gian để kiếm sống do hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính”.

Tin đồn diễn viên phim Chiếc gương của phù thủy làm việc tại quán cà phê lần đầu tiên được đưa ra bởi YouTuber, cựu nhà báo Lee Jin Ho. Trong một video được đăng tải vào ngày 3.11, Lee Jin Ho nói rằng anh được một nguồn tin tiết lộ về công việc hiện tại của Kim Sae Ron. Đồng thời, nam YouTuber khẳng định Sae Ron đã dùng toàn bộ số tiền của mình để trả nợ cho thành phố, các doanh nghiệp và nhà tài trợ bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn trước đó.

Hồi tháng 5.2022, Kim Sae Ron dính líu đến một vụ lái xe khi say rượu và gây tai nạn giao thông. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng nữ diễn viên đã đâm vào lan can, cây ven đường và một máy biến áp. Tai nạn của Kim Sae Ron đã gây mất điện 4 tòa nhà xung quanh, làm cắt điện tại một giao lộ của Gangnam, bao gồm cả đèn giao thông, đèn đường. Các trung tâm mua sắm và cơ sở kinh doanh gần đó cũng bị gián đoạn hoạt động.

Nữ diễn viên bị cảnh sát bắt khi đang có ý định bỏ chạy. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron là khoảng 0,2%, cao hơn so với mức quy định. Cô bị tước giấy phép lái xe ngay sau đó. Đồng thời, công ty của cô - Gold Medalist cũng đưa ra thông báo: "Kim Sae Ron đang suy ngẫm sâu sắc về sai lầm của mình. Ngoài ra, cô ấy đang cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm và trả tiền cho những thiệt hại do vụ tai nạn gây ra. Chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi một lần nữa đến những người đã thất vọng và bị ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc này".





Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 9 tuổi trong bộ phim A brand new life, Kim Sae Ron liên tục khẳng định được tài năng của bản thân và trở thành một ngôi sao đang lên tại làng phim ảnh Hàn Quốc. Với diễn xuất thuyết phục trong tác phẩm The man from nowhere, nữ diễn viên sinh năm 2000 được giới phê bình đánh giá cao. Cũng từ đó, cô ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng và được gọi là thiên tài diễn xuất. Cô từng đoạt giải Rồng Xanh cho danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm 2014. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử “Ảnh hậu” Baeksang khi chỉ 14 tuổi. Đồng thời, Kim Sae Ron từng hai lần xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Kim Sae Ron trong thời điểm hiện tại, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho một diễn viên tài năng. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng đây là điều mà cô phải đối mặt sau lỗi lầm của mình. Mọi người bình luận: “Cô ấy vẫn còn trẻ, tôi hy vọng đây là một cơ hội học tập cho cô ấy. Kim Sae Ron đã gây ra một vấn đề lớn, tôi rất vui vì cô ấy đang đối mặt trực tiếp và chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng bản thân cô ấy không bị đánh bại và vực dậy trở lại”, “Hậu quả càng đau đớn, càng rút ra nhiều bài học hơn”, “Tôi vẫn không thể tha thứ cho cô ấy vì một số lý do”...