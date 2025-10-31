'Thiên tài piano Trung Quốc' Lý Vân Địch bị tố hiếp dâm

Ngày 30.10, Tư Hiểu Địch đăng bài trên Weibo cho rằng Lý Vân Địch đã mời cô tới khách sạn rồi lợi dụng việc cô uống thuốc ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. "Anh ta muốn ngủ với tôi, đưa tôi đến khách sạn và khi tôi ngủ mê vì thuốc, tôi không biết anh ta đã làm chuyện bẩn thỉu gì. Sau đó lại chặn tôi. Hành vi đó là gì?", Tư Hiểu Địch viết.

Danh tiếng của 'thiên tài piano Trung Quốc' tiếp tục bị thử thách

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, leo lên top tìm kiếm Weibo chỉ sau vài giờ và tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Trong phần bình luận, Tư Hiểu Địch tiếp tục công kích Lý Vân Địch, yêu cầu anh phải giải thích trong vòng 3 phút và mỉa mai danh tiếng "nghệ sĩ piano thiên tài" của anh.

Lý Vân Địch trong một buổi trình diễn gần đây Ảnh: FB Yundi

Lý Vân Địch từng vướng bê bối pháp lý năm 2021 vì hành vi mua dâm, khiến sự nghiệp gặp khủng hoảng. Anh chỉ mới trở lại biểu diễn thời gian gần đây nhằm khôi phục hình ảnh. Tuy nhiên, cáo buộc mới này, dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng đang đe dọa nỗ lực tái xuất của nghệ sĩ sinh năm 1982.

Đáng chú ý, Tư Hiểu Địch không mô tả chi tiết diễn biến sự việc, khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về bối cảnh và tính xác thực của lời tố cáo. Một số người cũng nhắc lại tin đồn về các mối quan hệ tình cảm trước đây của cô với diễn viên Tần Tiêu Hiền và ca sĩ Lý Vấn Hàn.

Tư Hiểu Địch được công chúng biết đến khi từng hẹn hò với diễn viên Tần Tiêu Hiền và ca sĩ Lý Vấn Hàn Ảnh: FB Yundi

Lý Vân Địch là nghệ sĩ piano hàng đầu tại Trung Quốc. Ở tuổi 18, anh giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin, trở thành người trẻ nhất từng đăng quang tại sân chơi danh giá này. Năm 2015, khi mới 33 tuổi, Lý Vân Địch tiếp tục ghi dấu lịch sử khi trở thành giám khảo trẻ nhất của cuộc thi, khẳng định vị thế trong giới âm nhạc cổ điển.

Anh được quốc tế công nhận về kỹ năng biểu diễn, được người hâm mộ Trung Quốc gọi là "hoàng tử piano" nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai. Năm 2001, album Yundi Li: Chopin của anh đạt đĩa bạch kim tại Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ sau 10 ngày phát hành.

Lý Vân Địch được xem là một trong những tài năng piano nổi bật nhất của Trung Quốc Ảnh: FB Yundi

Trong sự nghiệp, Lý Vân Địch còn là gương mặt quen thuộc tại các chương trình truyền hình và sự kiện thương mại, mang về nguồn thu nhập lớn. Theo tờ Forbes Trung Quốc, vào năm 2008, anh đã có thu nhập 40,3 triệu nhân dân tệ (gần 150 tỉ đồng).

Hiện tại, Lý Vân Địch chưa đưa ra phản hồi chính thức. Khi chưa có bằng chứng xác thực, vụ việc vẫn trong vòng nghi vấn và tiếp tục thu hút sự theo dõi.