'Thiên thần' Rosie Huntington-Whiteley khoe sắc vóc nóng bỏng giữa trời tuyết

Rosie Huntington-Whiteley khoe body bốc lửa trong tuyết ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 20 triệu người theo dõi, Rosie Huntington-Whiteley đăng tải những ảnh mới trong chuyến du ngoạn trên núi tuyết. Trái ngược với thời tiết giá lạnh ngoài trời, siêu mẫu 38 tuổi gây chú ý khi diện hai mảnh trắng mỏng manh, khoe trọn cơ bụng săn chắc cùng những đường cong bốc lửa. Phụ kiện áo khoác lông phối mũ lông và bốt lông giúp bạn gái Jason Statham thêm phần thời thượng, hút mắt đồng thời tăng thêm sự ấm áp giữa núi tuyết.

Loạt ảnh mới của siêu mẫu người Anh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Những hình ảnh nóng bỏng của Rosie Huntington-Whiteley nhận về hàng loạt bình luận trên mạng xã hội. Không ít người hâm mộ suýt xoa trước sắc vóc nóng bỏng cùng thần thái đầy cuốn hút của chân dài Anh ở tuổi U.40, phong cách thời trang táo bạo của mỹ nhân 8X cũng nhận nhiều lời khen ngợi. Nhiều dân mạng trầm trồ: "Nóng bỏng quá, băng tuyết sắp tan chảy mất", "Cô gái này thật cháy", "Khó tin"…

Bên cạnh đó, một số bình luận tỏ ra khó chịu trước phong cách "thời trang 'phang' thời tiết" của cô: "Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được kiểu ăn mặc gần như ở trần giữa trời tuyết giá lạnh của nhiều người nổi tiếng", "Mặc đồ của cô vào đi, không ai đi bộ trên núi tuyết với trang phục thế này cả"…

Giữa những bình luận trái chiều, Rosie Huntington-Whiteley vẫn cập nhật những hình ảnh mình đang tận hưởng kỳ nghỉ đông ấm áp đồng quảng bá cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi 38, Rosie Huntington-Whiteley vẫn là cái tên đắt giá làng mốt thế giới. Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao trên sân khấu, cô còn được nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp săn đón với những dự án quảng cáo quốc tế. Mới đây, siêu mẫu đình đám vừa trở thành giám đốc thời trang của một nền tảng bán lẻ thời trang chuyên về các thương hiệu thiết kế xa xỉ.

Không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang, Rosie Huntington-Whiteley còn được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống thời thượng cùng những chuyến du ngoạn khắp thế giới và cuộc tình viên mãn bên "người vận chuyển" Jason Statham. Cặp đôi đã bên nhau 15 năm, đính hôn hồi 2016 và hiện có hai con. Cả hai sống kín tiếng, Rosie Huntington-Whiteley âm thầm sát cánh bên bạn đời trong các hoạt động quốc tế đồng thời cùng nhau chăm sóc các con.

Cựu "thiên thần nội y" chia sẻ hôn nhân không phải điều quan trọng với mình. Cô từng nhắc đến chuyện làm đám cưới: "Có thể diễn ra vào một ngày nào đó. Nó không phải điều gì đó thực sự quan trọng với tôi. Việc tổ chức một đám cưới hoành tránh, xa hoa không phải điều tôi cảm thấy cần thiết ở thời điểm này trong cuộc đời mình. Nếu chúng tôi làm đám cưới, nó sẽ rất giản dị".

Rosie Huntington-Whiteley hạnh phúc bên Jason Statham ẢNH: INSTAGRAM NV

Rosie Huntington-Whiteley nói về tài tử U.60: "Tôi coi trọng gia đình mình và anh ấy là một người tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đón nhận từng ngày một cách tự nhiên. Cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập trong tình yêu, niềm vui, sự hài hước và chúng tôi chỉ cố gắng để mọi thứ diễn ra tốt đẹp". Bà mẹ hai con cũng cho biết bản thân nhận thức rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay người khác và người đẹp chỉ cố gắng làm tốt vai trò của mình.

Trong khi đó, The Sun dẫn lời nguồn tin: "Jason có thể hơn Rosie 20 tuổi nhưng họ có cùng quan điểm trong rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tình yêu của họ dành cho nhau và cho các con thực sự rất đáng trân trọng và là điều mà bạn bè hai người luôn ngưỡng mộ".