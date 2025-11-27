'Thiền trong cuộc sống' của Trầm Kim Hòa sau 15 năm xa xứ

Chiều 28.11 tại Chillala - House of Art (75 Xuân Thủy, P.An Khánh, TP.HCM), họa sĩ Trầm Kim Hòa sẽ có cuộc gặp gỡ thú vị với công chúng yêu mỹ thuật bằng triển lãm Thiền trong cuộc sống do nhà báo - nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi làm giám tuyển.

Kể từ khi chuyển đến Melbourne (Úc) sinh sống, Trầm Kim Hòa vẫn không quên tình yêu thời niên thiếu của mình, do đó ông vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa nên quyết định hồi cố hương.

Trong thế giới nghệ thuật thì nghệ thuật hội họa thiền và thư pháp thiền rất độc đáo ẢNH: LÝ ĐỢI

Bức tranh Vô sở hữu ẢNH: LÝ ĐỢI

Tác phẩm Tôi là ai? ẢNH: LÝ ĐỢI

Chia sẻ cảm xúc sau sau 15 năm được về lại Việt Nam để làm triển lãm cá nhân, họa sĩ Trầm Kim Hòa bộc bạch: "Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 15 năm tôi mới về lại chốn cũ, cảm xúc chứ. Gặp lại các bạn bè, văn nghệ sĩ, vui buồn lẫn lộn, buồn vì có vài anh em đã sớm lên đường, bỏ lại cuộc vui, lòng cảm khái thật nhiều, thế sự thật vô thường. Mặt khác, tôi vui vì thấy các phòng triển lãm khang trang hơn, chất lượng hơn, chẳng thua gì nước ngoài. Các tác phẩm nghệ thuật cũng vậy, chất lượng hơn và đầy hứa hẹn trong tương lai".

Ông cũng tiết lộ rằng: "Năm 2017, sau khi triển lãm tại Paris (Pháp) xong, tôi dự định về Việt Nam, nhưng vì lý do riêng, đành phải tạm dừng kế hoạch, kế đến lại dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, đến nay thì kế hoạch này mới được thực hiện".

Họa sĩ Trầm Kim Hòa thích vẽ "3 trong 1": thiền, thư, họa

ẢNH: LÝ ĐỢI

Một phong cách thiền họa riêng trong tranh Trầm Kim Hòa

Xem tranh ông, khán giả sẽ nhận ra không có cảnh trí, không có bố cục dày đặc, không có tả thực, cũng chẳng có biểu tượng khoa trương. Mà ở tranh chỉ có những nét mực - đôi khi là một vòng tròn khuyết, một dải cong như mái núi, một vệt nước loang nhẹ như hơi thở. Còn lại, tất cả là trắng. Nhưng chính trong cái khoảng trắng ấy, mắt người xem không rơi vào hư vô, mà bắt đầu được mở ra một không gian vô biên mới, không gian tĩnh lặng của tâm.

Sự phối hợp giữ thiền, thư, họa và khoảng trống đã hình thành một phong cách thiền họa riêng cho tranh Trầm Kim Hòa, chủ yếu về diễn đạt nội tâm, kinh nghiệm đời sống qua cái nhìn của thiền. Còn ở thư pháp, ông không viết theo lối viết truyền thống mà thường chọn một chữ hoặc một câu có ý nghĩa thiền, hoặc những câu đúc kết qua trải nghiệm đời sống.

Ở thư pháp, ông không viết theo lối viết truyền thống mà thường chọn một chữ hoặc một câu có ý nghĩa thiền, hoặc những câu đúc kết qua trải nghiệm đời sống ẢNH: LÝ ĐỢI

Họa sĩ Trầm Kim Hòa cho biết ông thường chọn lối viết thảo thư, vì đường nét và cấu trúc của thảo thư rất thư thái, phóng khoáng, phù hợp với yêu cầu sáng tác. Đầu tiên là chọn một chữ hoặc một câu viết bằng thảo thư, quan sát hình dáng và ý nghĩa của chữ, sau đó ông hình dung, biến đổi đường nét và sắp xếp bố cục để tượng hình chữ viết đó, hầu để chữ viết thăng hoa thành một tác phẩm nghệ thuật, giống như người xưa từng nói "thư trung hữu họa".