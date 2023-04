‘Thiên vương’ Trương Học Hữu tiết lộ lý do không ngồi ‘ghế nóng’ show âm nhạc

Trương Học Hữu xuất hiện trong cuộc trò chuyện vừa được phát sóng HK01

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình trò chuyện mới We love this place (Hồng Kông), Trương Học Hữu đã tiết lộ lý do ông luôn từ chối vị trí giám khảo, cố vấn trong chương trình, cuộc thi âm nhạc, kể cả khi từng được trả thù lao lên tới 9 con số. Huyền thoại nhạc pop xứ Cảng thơm tâm sự: “Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình thông qua các cuộc thi hát nên tôi hiểu rõ các cuộc thi như vậy không hề dễ dàng. Việc tất cả những thí sinh có đủ dũng khí để đứng lên sân khấu mặc dù họ không phải ca sĩ chuyên nghiệp đã là một điều tuyệt vời. Tôi không nỡ buông lời nhận xét, chê bai họ”.



“Ca thần” không muốn trở thành một giám khảo, cố vấn khó tính, khắt khe đồng thời thấy mình không đủ khả năng để đánh giá ai đó. Chủ nhân hit Nụ hôn biệt ly thừa nhận bản thân không có kỹ năng cần thiết để trở thành một cố vấn vì ông không theo học một trường âm nhạc chính thống nào và không được đào tạo chuyên nghiệp. Nam ca sĩ lừng danh khiêm tốn nói rằng ông cảm thấy bản thân không thực sự biết cách dạy người khác hát và không có kỹ năng. Tuy nhiên, “thiên vương” Hồng Kông vẫn ủng hộ các cuộc thi, chương trình âm nhạc và thể hiện sự cổ vũ, khích lệ đối với những thí sinh không chuyên dám thể hiện khả năng ca hát trước đám đông.



Nam ca sĩ kỳ cựu từng xuất thân từ cuộc thi hát nên hiểu rõ áp lực của các thí sinh nghiệp dư HK01

Hồi 1984, Trương Học Hữu từng tham gia một cuộc thi hát dành cho thí sinh nghiệp dư ở Hồng Kông và xuất sắc vượt qua 10.000 tài năng để giành vị trí cao nhất. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành tích mang tính bước ngoặt này, ngôi sao từng tham gia một cuộc thi hát của TVB và bị chê bai thậm tệ vì màn trình diễn mờ nhạt với nốt cuối thể hiện quá cẩu thả.



Cũng trong cuộc trò chuyện mới nhất, Trương Học Hữu đã chia sẻ về quá trình chuyển hướng sang mảng diễn xuất. Ngôi sao 62 tuổi thừa nhận ban đầu ông không có ý định trở thành một diễn viên. Tuy nhiên, doanh thu âm nhạc của “Ca thần” giảm mạnh sau đĩa hát thứ tư và mỗi album chỉ có một, hai bài hát thành công. Chứng kiến doanh số bán album giảm sút, nam ca sĩ cảm thấy mình cần thay đổi bởi bản thân khi ấy là trụ cột của gia đình. Và rồi, khi nhận được những lời mời đóng phim, Trương Học Hữu gật đầu để cải thiện thu nhập, chuẩn bị cho những lần trở lại hoành tráng hơn trong âm nhạc.



Trương Học Hữu là một trong những giọng ca thành công bậc nhất làng nhạc Hoa ngữ HK01

Trương Học Hữu (Jacky Cheung) sinh năm 1961, nam ca sĩ gia nhập làng giải trí vào thập niên 1980 rồi trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất của nền âm nhạc Hồng Kông cũng như châu Á. Nghệ sĩ này là một trong “Tứ đại thiên vương” Hồng Kông, được mệnh danh là “Ca thần” với giọng hát điêu luyện, tình cảm, sở hữu hàng trăm bản hit đình đám đồng thời gây choáng với những chuyến lưu diễn cháy vé. Năm 1995, “Ca thần” trở thành ᴄa ѕĩ trẻ ᴄhâu Á ᴄó album bán ᴄhạу nhất toàn ᴄầu, với ѕố lượng album bán ra nhiều thứ 2 thế giới ᴄhỉ ѕau Michael Jackson.

Một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Trương Học Hữu là Nụ hôn biệt ly (1993). Ca khúc này được nhiều khán giả quốc tế yêu thích, được nhiều ca sĩ gốc Hoa hát lại. Nhóm Michael Learns to Rock từng chuyển bài hát từ tiếng Hoa sang bản tiếng Anh với tựa đề Take Me to Your Heart. Ca khúc này cũng được chuyển sang lời Việt với phiên bản từng được ca sĩ Minh Thuận thể hiện.



Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, Trương Học Hữu còn lấn sân sang điện ảnh và được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua hàng loạt bộ phim: Vượng Giác ca môn, Hoàng Phi Hồng, A Phi chính truyện, Thiện nữ u hồn… Năm 2022, ngôi sao kỳ cựu trở lại diễn xuất với dự án Hải quan chiến tuyến đóng cùng Tạ Đình Phong. “Thiên vương” họ Trương kết hôn với nữ diễn viên La Mỹ Vy năm 1996, có 2 con gái và giữ đời tư kín tiếng.