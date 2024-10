Thiêng Ngân nói gì khi bị so sánh với hai con gái nuôi khác của Phi Nhung?

Thiêng Ngân được nhận xét ngày càng trưởng thành hơn trong nghề Ảnh: FBNV

Thiêng Ngân hiện tại đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học tại TP.HCM. Do đó, cô phải cân nhắc lịch trình tham gia hoạt động nghệ thuật để không ảnh hưởng đến việc học. Bởi đây cũng là tâm nguyện của mẹ nuôi Phi Nhung, luôn mong các con học hành đến nơi đến chốn.

“Tôi cố gắng sắp xếp lịch học ban ngày, còn buổi tối thì sẽ chạy show. Nói thật nhiều lúc tôi cũng áp lực vì có khi đi hát về khuya rồi sáng hôm sau lại phải đến trường. Nhưng nghĩ tới lời hứa với mẹ là sẽ học thật tốt để ra trường, tôi lấy điều đó là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng", giọng ca 10X trải lòng.

Nói về nguồn thu nhập, con gái nuôi giọng ca Bông điên điển cho biết công việc đi hát giúp cô có thể trang trải cuộc sống, lo cho chính bản thân mình. Dù vậy, Thiêng Ngân thừa nhận từng có giai đoạn gặp khó khăn về mặt kinh tế vì tiền học phí tăng. Song ở hiện tại, cô thấy mọi thứ ổn định hơn. “Giai đoạn đó, tôi phải viết đơn gia hạn học phí, rồi buôn bán để có thêm thu nhập. Tôi cũng ngại ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ của người thân của mẹ. Tôi biết chị Wendy cũng có gia đình riêng nên chủ yếu tôi nhắn tin hỏi thăm thôi", cô chia sẻ.

Thiêng Ngân hội ngộ Quỳnh Trang, Tuyết Nhung trong đêm nhạc Cung tơ hòa điệu Ảnh: BTC

Nói về việc bị so sánh với Tuyết Nhung hay Quỳnh Trang, Thiêng Ngân cho rằng đó là điều không tránh khỏi. Song con gái nuôi Phi Nhung có cái nhìn cởi mở về vấn đề này. “Chị Quỳnh Trang đi hát trước tôi rất lâu, còn chị Tuyết Nhung thì may mắn được khán giả yêu mến khi kết hợp ăn ý với bạn diễn nam. Còn tôi do phải đi học nên ít có thời gian xuất hiện. Việc bị so sánh cũng khiến tôi buồn nhưng mỗi người sẽ có thế mạnh riêng và thời thế khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ tôi không thể tham gia nghệ thuật dày đặc nhưng khi tôi hoàn thành xong việc học, tôi sẽ có những bứt phá hơn", cô tâm sự.

Cách đây không lâu, Thiêng Ngân từng được chú ý khi tham gia Học viện cải lương song dừng chân sớm khiến khán giả tiếc nuối. Giọng ca 10X tâm sự việc không đạt danh hiệu cao không làm cô thấy buồn lòng. Bởi hơn hết, con gái nuôi được học hỏi, được trải nghiệm để trưởng thành hơn. “Chẳng qua cuộc thi đó không thuộc vào sở trường của mình. Nhưng tôi xem đó là cơ hội để giao lưu với mọi người và học hỏi từ ban giám khảo", cô trải lòng.

Thiêng Ngân nỗ lực để xứng đáng với danh xưng "con nuôi Phi Nhung" Ảnh: FBNV

Từ khi gặp nghệ sĩ Phi Nhung, Thiêng Ngân được chỉ dạy nhiều về nghề, giúp bản thân tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Qua đó cô biết cách xử lý bài hát mới mẻ hơn. Cô nhìn nhận gia tài mẹ nuôi Phi Nhung để lại cho mình là đạo đức làm nghề. “Mẹ sẽ không dạy tôi nhiều về phần hát vì quan niệm mỗi đứa con sẽ có cách thể hiện khác nhau. Mẹ truyền lửa nghề cho tôi nhưng muốn tôi phải có màu sắc riêng”, cô tâm sự.

Quen với việc đứng chung cùng nghệ sĩ Phi Nhung trên sân khấu nên khi giọng ca Bông điên điển qua đời, Thiêng Ngân không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Song cô tin giám khảo Solo cùng bolero luôn dõi theo, đồng hành cùng mình. “Bây giờ tôi cứ tập trung đi học, phát triển bản thân. Nếu giúp được ai, tôi sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tôi không nghĩ việc được gọi là con gái nuôi Phi Nhung không phải áp lực, ngược lại đó là sự may mắn. Vì không có mẹ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng để mọi người biết đến mình là ca sĩ Thiêng Ngân, là con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung", cô tâm sự.