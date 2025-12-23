Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Thiết bị chống sét không phải 'lá chắn vạn năng' cho máy tính

Kiến Văn
Kiến Văn
23/12/2025 18:57 GMT+7

Thiết bị chống sét lan truyền là giải pháp hiệu quả để bảo vệ các thiết bị điện tử khỏi những xung điện áp lớn do thời tiết, thiết bị khác hoặc sự cố lưới điện gây ra.

Mặc dù việc sử dụng thiết bị chống sét lan truyền cho máy tính là cần thiết, mọi thứ không đơn giản như vậy khi người dùng có thể nâng cao khả năng bảo vệ bằng cách đầu tư thêm một chút tiền.

- Ảnh 1.

Thiết bị chống sét lan truyền không thể bảo vệ hoàn toàn cho máy tính

ẢNH: THE SPRUCE

Có hai loại thiết bị chống sét lan truyền: loại cắm vào ổ điện (thường được tích hợp trong các ổ cắm điện nhiều chân) và loại toàn nhà (được lắp đặt giữa bảng điện chính và lưới điện). Tất cả đều có chức năng ngăn chặn sự tăng đột biến điện áp, điều này đặc biệt quan trọng đối với máy tính vì các linh kiện như bo mạch chủ và card đồ họa rất dễ bị hư hỏng.

Tuy nhiên, thiết bị chống sét lan truyền chỉ có thể xử lý các xung điện đột ngột và không bảo vệ thiết bị chống lại hiện tượng sụt áp hay tăng áp kéo dài. Đây là những hiện tượng có thể gây hư hại cho thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính.

Giải pháp thay thế thiết bị chống sét lan truyền

Để giải quyết mối nguy hiểm nói trên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên xem xét đầu tư vào bộ ổn định điện áp để bảo vệ tốt hơn. Dù có giá bán cao hơn, bộ ổn định điện áp có khả năng điều chỉnh các mức giảm và tăng điện áp nhỏ, đồng thời loại bỏ nhiễu điện. Chức năng này của bộ ổn định điện áp rất hữu ích cho những người sử dụng thiết bị âm thanh cao cấp, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích cho máy tính, đặc biệt ở những khu vực có sự dao động điện áp thường xuyên.

- Ảnh 2.

Người dùng có thể bổ sung bộ lưu điện nhằm đề phòng tình trạng mất điện đột ngột

ẢNH: REUTERS

Nếu muốn bảo vệ toàn diện hơn, người dùng có thể đầu tư vào một bộ lưu điện (UPS). UPS cung cấp điện liên tục ngay cả khi mất điện, giúp ngăn chặn tình trạng tắt máy đột ngột và chống lại sự tăng giảm điện áp. Có nhiều loại UPS khác nhau, từ loại cơ bản chỉ cung cấp nguồn điện tạm thời cho đến loại tương tác đường dây và loại chuyển đổi kép, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng.

Trong số các loại UPS, loại chuyển đổi kép cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất, tuy nhiên giá thành của nó cũng cao hơn. Bên cạnh đó, người dùng nên nhớ rằng UPS không thể duy trì hoạt động của máy tính trong thời gian dài mà chỉ giúp họ có thêm thời gian để lưu dữ liệu và tắt máy an toàn.

Cuối cùng, trong trường hợp vẫn phụ thuộc vào thiết bị chống sét lan truyền, người dùng cần chú ý thay thế định kỳ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ. Hãy kiểm tra thiết bị thường xuyên để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện tử quý giá.

