Thiết bị phòng thí nghiệm: Không còn là 'mua cho đủ'

Thay vì trang bị thiết bị để đáp ứng yêu cầu hồ sơ, nhiều đơn vị đã chuyển sang đầu tư các hệ thống có thể vận hành ổn định và cho kết quả phân tích đáng tin cậy.

Các hệ thống như HPLC hay AAS ngày càng được sử dụng phổ biến do gắn trực tiếp với việc kiểm soát hoạt chất và kim loại nặng. Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Thùy Anh, hiệu quả phòng thí nghiệm không chỉ nằm ở thiết bị, mà phụ thuộc vào toàn bộ quy trình vận hành.

"Từ khâu xử lý mẫu đến điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nguồn khí và nước đều ảnh hưởng đến độ ổn định của kết quả. Nếu không kiểm soát đồng bộ, thiết bị tốt vẫn có thể cho kết quả không ổn định," đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Kỹ thuật viên Công ty Thùy Anh tư vấn, giới thiệu trực tiếp các thiết bị thí nghiệm cho khách tham quan tại gian hàng A185 triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2026

Theo ghi nhận từ thực tế triển khai tại các nhà máy dược và phòng kiểm nghiệm, xu hướng đầu tư đang chuyển sang xây dựng hệ thống đồng bộ, thay vì thiết bị riêng lẻ.

Trong đó, các giải pháp thiết bị được thiết kế theo hướng vận hành ổn định trong điều kiện thực tế, như các sản phẩm của PEAK Instrument, đang được nhiều đơn vị quan tâm nhằm giảm thiểu sai số và nâng cao hiệu quả vận hành.

Sự thay đổi này cho thấy, khi tiêu chuẩn ngày càng cao, hiệu quả phòng thí nghiệm không còn phụ thuộc vào việc sở hữu thiết bị, mà nằm ở khả năng vận hành một hệ thống hoàn chỉnh và bền vững.