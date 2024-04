Thiết kế của Công Trí tiếp tục được ngôi sao Sandra Oh, Kristen Wiig lựa chọn

Kristen Wiig

Xuất hiện trên trang báo The Telegraph 2024, nữ diễn viên người Mỹ Kristen Wiig lựa chọn mẫu trang phục thương hiệu CONG TRI thuộc bộ sưu tập Spring-Summer 2024.

Kristen Wiig thả dáng với đầm của Công Trí trên tạp chí The Telegraph

Mẫu đầm này nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 được NTK Công Trí ra mắt vào tháng 11.2023 tại TP.HCM NSCC

Sự kết hợp của phần thân áo bằng nhung ôm sát cùng nét cắt cổ U tròn trịa, thiết kế thêm phần hài hòa hơn với chân váy chất liệu chiffon cao cấp, tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, thướt tha.

Nữ diễn viên người Mỹ Kristen Wiig thanh lịch và không kém phần quyến rũ với đầm Công Trí NSCC

Chi tiết dáng cổ áo sơ mi được nhấn nhá với phụ kiện vòng cổ layer tạo điểm nhấn trên tổng thể gam màu đỏ đô của bộ trang phục, tạo hình của nữ diễn viên vừa gợi lên cảm giác sang trọng, quý phái vừa khắc họa hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng.

Kristen Wiig nổi tiếng với vai diễn trong series Saturday Night Live (2005-2012) phát kênh NBC và nhiều bộ phim nổi bật khác như Bridesmaids (2011), Mother! (2017), Wonder Woman 1984 (2020). Cô được tôn vinh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi tạp chí Time năm 2012. Cô được đề cử giải Primetime Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim hài The Spoils of Babylon (2014).

Sandra Oh

Mới đây, tại thảm đỏ sự kiện ra mắt phim The Sympathizer tại Los Angeles (Mỹ), Sandra Oh xuất hiện nổi bật với chiếc đầm trắng trang nhã, kiêu sa từ NTK Việt Nam, đã nhận được sự chú ý của đông đảo giới mộ điệu toàn cầu.

Ngôi sao Sandra Oh với chiếc đầm Công Trí tại thảm đỏ Los Angeles

Chiếc đầm nhã nhặn mà Sandra Oh lựa chọn cũng nằm trong BST Spring-Summer 2024 của nhà mốt Công Trí.

Sandra Oh xuất hiện trên Harper Baazar, nhận được nhiều lời khen ngợi với chiếc đầm Công Trí sau khi dự thảm đỏ

Vốn được biết đến và là người yêu thích các màu sắc, họa tiết nổi bật, chiếc váy voan trắng tay phồng với thiết kế được xếp ly kỳ công của NTK Công Trí có lẽ là khoảnh khắc tối giản hiếm hoi của nữ diễn viên Sandra Oh. Đối lập với gam màu đơn sắc, điểm nhấn của bộ đầm nằm ở cầu vai khá độc đáo, cùng những đường cắt xẻ tinh tế, giúp cho Sandra Oh trở nên có "thần thái" và cuốn hút hơn.

Sau sự kiện, diện mạo của Sandra Oh được tạp chí Harper's Bazaar của Anh xếp vào danh sách sao nữ mặc đẹp nhất tháng 4. Đây không phải là lần đầu nữ minh tinh gốc Á được giới chuyên gia tán tụng khi lựa chọn diện đồ CONG TRI. Tại buổi công chiếu bộ phim đình đám đoạt giải Oscar Parasite, Sandra Oh cũng diện đầm Công Trí qua bộ trang phục ánh kim lấp lánh cùng điểm nhấn ở phần cổ khoét sâu và vai áo lông tạo màu ombre.

CONG TRI - thương hiệu góp phần mang đến danh hiệu sao nữ mặc đẹp nhất tháng 4 của Sandra Oh, theo Harper’s Bazaar UK

Sandra Oh được xem là niềm tự hào của châu Á ở Hollywood khi là một trong số ít nữ diễn viên gốc Á chiến thắng 2 lần Quả cầu vàng và đoạt được 4 giải Screen Actors Guild Awards. Cô chinh phục khán giả bằng khả năng biến hóa trong diễn xuất qua các vai diễn để đời như vai Rita Wu trong series Arliss, vai Dr. Cristina Yang trong series Grey's Anatomy và vai Eve Polastri trong series Killing Eve. Ngoài ra, năm 2019, nữ diễn viên Sandra Oh còn nằm trong top 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo tạp chí Time bình chọn.