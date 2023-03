Thiết kế mới của NTK Công Trí có gì đặc biệt mà khiến giới trẻ săn đón?

Trong một phỏng vấn với báo chí, Công Trí đã úp mở về một thiết kế độc quyền, dành riêng cho bản lĩnh Á châu. Nhà thiết kế chia sẻ, đó là sự kết hợp bùng nổ chưa từng có lần đầu tiên giữa thời trang và một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Chính sự hé lộ này đã làm ‘nức lòng" cộng đồng mạng trong hơn 1 tuần qua, nhiều tín đồ thời trang quyết truy lùng với mong muốn sở hữu bằng được sản phẩm độc nhất này trên tay.

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, mới đây, Công Trí đã chính thức bật mí thiết kế độc quyền này trên trang cá nhân của anh. Thật bất ngờ, cái tên được anh nhắc đến trên trang facebook cá nhân chính thức là thương hiệu bia hàng đầu tại Việt Nam - Tiger Beer.

NTK Công Trí chính thức công bố dự án hợp tác thời trang mới với thương hiệu bia toàn cầu

Được biết, sản phẩm hợp tác lần đầu tiên giữa Tiger và NTK Công Trí vừa trình làng là chiếc áo có phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh". Đây không chỉ là sự hợp tác đơn thuần mà còn là sự đồng điệu về tinh thần nỗ lực không ngừng để vươn mình ra thế giới của Tiger Beer và Công Trí. Nếu Tiger Beer là một thương hiệu bia toàn cầu đã trải qua hơn 90 năm "ủ mình" để chinh phục hơn 60 quốc gia và 40 giải thưởng quốc tế thì NTK Công Trí cũng đã có 20 năm thăng trầm nhưng cũng nhiều thành quả ngoài mong đợi khi chạm được ước mơ nhìn thấy những thiết kế của mình được các nhân vật tầm cỡ lựa chọn như cựu phu nhân tổng thống Michelle Obama, Rihanna, Adele, Rosé, Katy Perry… Vì vậy, khi biết phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh" là sản phẩm kết hợp giữa hai thương hiệu thời trang và bia toàn cầu đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và muốn được một lần sở hữu thiết kế độc quyền này. Không những thế, phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh" còn gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh mãnh hổ vươn mình trên nền đen, cùng những vệt màu cam loang rực rỡ và nổi bật. Biểu tượng bản lĩnh đồng sáng tạo trên ngực áo cũng được cách điệu tinh tế giữa hai thương hiệu toàn cầu. Kiểu dáng năng động được thiết kế theo phong cách minimalism nhưng cũng phá cách với vài vệt màu đặc sắc.

Phiên bản giới hạn "The T-Bản lĩnh" đốn tim người yêu thời trang bằng kiểu dáng thiết kế độc quyền, sự tỉ mỉ, sắc sảo trong mỗi đường nét cắt may và luôn hòa điệu cùng xu hướng thời trang quốc tế.

Thiết kế truyền cảm hứng này đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng người yêu thời trang và ngay lập tức, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã nhận được món quà bất ngờ từ đàn anh thân thiết.

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được trải nghiệm thiết kế phiên bản giới hạn "The T-Bản lĩnh". Nữ ca sĩ nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ với vẻ ngoài năng động, cá tính của mình.

Người yêu mến bộ môn nghệ thuật xiếc vô cùng phấn khích trước vẻ ngoài điển trai, mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm của bộ đôi "hoàng tử xiếc" Việt Nam- Quốc Cơ, Quốc Nghiệp.

Công Trí cho biết thiết kế này là trải nghiệm đặc biệt của anh, góp ý tưởng từ những câu chuyện, chất liệu từ niềm tự hào Việt Nam để kể về cuộc hành trình bản lĩnh đầy cảm hứng. Trong văn hóa Á châu, mãnh hổ là hiện thân dũng mãnh của sức mạnh, sự tự tin tràn đầy, dám thách thức, đương đầu, đồng thời cũng uyển chuyển, linh hoạt. Đây chính là những phẩm chất, bản lĩnh của người dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Các thiết kế của Công Trí đã tạo nên dấu ấn đặc biệt và được chào đón nồng nhiệt từ giới thời trang đình đám thế giới

Cùng với Công Trí, Tiger Beer cũng là thương hiệu trải qua nhiều thăng trầm "ủ mình" trong thử thách, không ngừng vươn lên, dẫn đầu và trở thành thương hiệu bia danh tiếng trên toàn thế giới và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người Việt Nam.

Với thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ "Bản lĩnh Á châu, vang danh toàn cầu", phiên bản giới hạn "The T-Bản lĩnh" chính là món quà mà Tiger và Công Trí dành tặng đến công chúng, những tài năng trẻ trong mọi lĩnh vực và thông qua đó, hy vọng truyền lửa cho những tài năng Việt khai phá sức mạnh mãnh hổ bên trong con người mình, chinh phục mọi đấu trường thế giới.