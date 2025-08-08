Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Thiết kế quà tặng lưu niệm làm 'đại sứ' cho du lịch Xứ Đông

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/08/2025 12:02 GMT+7

TP.Hải Phòng vừa phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch, nhằm tạo ra những sản phẩm độc đáo, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch của địa phương.

Ngày 8.8, Sở VH-TT-DL Hải Phòng phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch, hướng tới xây dựng những sản phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn mảnh đất, con người và văn hóa Xứ Đông, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch thành phố cảng.

Hải Phòng tìm kiếm đại sứ quà tặng du lịch mang hồn Xứ Đông - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng, kỳ vọng quà tặng lưu niệm du lịch của địa phương sẽ là "đại sứ" mang theo ký ức, cảm xúc và hồn cốt của thành phố

ẢNH: N.H

Với chủ đề "Bản sắc và dấu ấn TP.Hải Phòng qua món quà lưu niệm tặng du khách", cuộc thi khuyến khích cá nhân, tổ chức, nghệ nhân, nhà thiết kế sáng tạo các mẫu quà tặng thể hiện rõ nét cảnh quan, di sản, kiến trúc, ẩm thực và tinh thần hiếu khách của vùng đất mới sau khi hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 8.2025 đến tháng 5.2026. Tác phẩm được chấm theo 5 tiêu chí: sáng tạo, thẩm mỹ, thương mại, thân thiện môi trường và tính biểu trưng. Mỗi tác giả, nhóm được gửi tối đa 5 mẫu.

Hải Phòng tìm kiếm đại sứ quà tặng du lịch mang hồn Xứ Đông - Ảnh 2.

Một góc TP.Hải Phòng

ẢNH: HỒNG PHONG

Giải thưởng gồm tiền mặt và giấy chứng nhận, giá trị cao nhất 15 triệu đồng (giải nhất vòng 2). Ngoài ra, còn có các giải nhì, giải ba, giải sáng tạo và ấn tượng dành cho những thiết kế nổi bật.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh, quà tặng lưu niệm không chỉ là món đồ vật, mà còn là "đại sứ" mang theo ký ức, cảm xúc và hồn cốt của thành phố, giúp du khách nhớ mãi về một điểm đến văn minh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc. 

Bà Mai kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm ra các mẫu sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa ứng dụng cao, phục vụ xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa và đối ngoại.

Ban tổ chức kêu gọi sự đồng hành của báo chí, truyền thông để lan tỏa thông tin, thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong quảng bá du lịch Hải Phòng - Xứ Đông ra cả nước và quốc tế.

