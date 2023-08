Thiều Bảo Trâm khoe thân hình quyến rũ trong sản phẩm mới

Thiều Bảo Trâm cho biết MV lần này mang đến một màu sắc khác của cô trong âm nhạc NVCC

Sau mini album After You, Thiều Bảo Trâm quyết định thực hiện một sản phẩm đánh dấu sự chuyển mình của bản thân trong năm 2023. Trong trailer "nhá hàng" MV Chắc anh có nỗi khổ tâm, nữ ca sĩ sinh năm 1994 lựa chọn xuất hiện trong một bối cảnh huyền ảo với bức tượng nữ thần ở trung tâm, tuy nhiên, cô không hé lộ về giai điệu của ca khúc mới.

Theo Thiều Bảo Trâm, dự án này được cô và ê-kíp ấp ủ trong khoảng một năm dù nữ ca sĩ đã ấn tượng với giai điệu của bài hát ngay khi nghe demo. "Tôi nhận được bản demo từ anh Châu Đăng Khoa với bản phối mang nhịp điệu chậm và lãng mạn từ hơn 1 năm trước. Tôi rất thích thú khi được thể hiện ca khúc bởi giai điệu bắt tai. Vậy là tôi và ê-kíp quyết định chọn ca khúc này làm bước chuyển mình tiếp theo sau mini album ballad After You. Đây cũng là một bài toán đặt ra cho tôi và ê-kíp để tránh lặp lại Thiều Bảo Trâm ở giai đoạn âm nhạc năm 2022", Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Thiều Bảo Trâm khoe eo thon trên poster của MV mới

Bên cạnh đó, giọng ca Sau lưng anh có ai kìa cũng tiết lộ giai điệu và tiết tấu của ca khúc này sôi động hơn so với những bài hát trong mini album trước đó. Cô nói: "Nói là chuyển mình nghe có vẻ to tát, thực ra tôi lắng nghe và biết khán giả muốn xem mình thể hiện vũ đạo. Tôi cũng muốn được trở lại với những giai điệu có phần tiết tấu một chút nên ê-kíp đã dành hơn nửa năm chăm chút cho bản phối cùng với 2Pillz và anh Châu Đăng Khoa, Only C để mang đến một không gian âm nhạc mới mẻ cho khán giả".

Ngoài phát hành MV, Thiều Bảo Trâm còn ra mắt CD Single phiên bản vật lý cùng với nhiều vật phẩm để khán giả có thể giữ làm kỷ niệm. MV Chắc anh có nỗi khổ tâm sẽ trình làng vào lúc 19 giờ ngày 20.8 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.