Thiếu công suất, TSMC buộc các hãng 'xuống đời' cấu hình smartphone

Sản xuất chip bị dồn về AI, smartphone chịu áp lực

Theo Wccftech, một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết TSMC đang đứng trước áp lực phân bổ công suất khi nhu cầu chip AI tăng mạnh. Các tiến trình tiên tiến như 3nm và 2nm được cho là sẽ ưu tiên cho những khách hàng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn.

TSMC đối mặt áp lực công suất khi làn sóng chip AI có nguy cơ lấn át nhu cầu từ ngành smartphone ẢNH: TSMC

Tuy nhiên, đây hiện vẫn là thông tin chưa được TSMC xác nhận chính thức. Nếu kịch bản này xảy ra, các hãng smartphone có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận các node sản xuất mới nhất, từ đó ảnh hưởng đến lộ trình nâng cấp chip hằng năm.

Ngoài ra, việc mở rộng sản xuất các tiến trình tiên tiến như 2nm đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và thời gian dài. Điều này khiến khả năng tăng nhanh công suất trong ngắn hạn trở nên hạn chế, đặc biệt khi nhiều lĩnh vực cùng cạnh tranh nguồn lực.

Nhiều hãng smartphone phải điều chỉnh cấu hình, nguy cơ giảm hiệu năng

Trong trường hợp nguồn tin trên phản ánh đúng tình hình, các nhà sản xuất smartphone có thể phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Một số thiết bị có thể tiếp tục sử dụng tiến trình cũ hoặc chỉ nâng cấp ở mức hạn chế thay vì chuyển sang thế hệ mới.

Khái niệm “xuống đời” trong bối cảnh này chủ yếu mang tính tương đối, thể hiện việc chậm lại trong tốc độ cải tiến phần cứng, thay vì giảm chất lượng tổng thể. Các hãng vẫn có thể tập trung vào tối ưu phần mềm, cải thiện AI trên thiết bị hoặc nâng cấp các thành phần khác để bù đắp.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất chip tiên tiến tăng cao cũng có thể ảnh hưởng đến giá bán thiết bị. Nếu không thể tiếp cận công suất sản xuất mới, các hãng sẽ phải cân nhắc giữa việc giữ giá và duy trì lợi nhuận.

Hiện tại, toàn bộ thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn từ chuỗi cung ứng. Diễn biến thực tế trong năm 2026 sẽ phụ thuộc vào quyết định phân bổ công suất của TSMC cũng như nhu cầu thị trường ở cả mảng AI và smartphone.