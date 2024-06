Thiếu gia Nhựa Duy Tân khóc trong đám cưới, hứa xem Midu là 'nóc nhà'

Trong đám cưới, chú rể Minh Đạt diện vest lịch lãm. Thiếu gia công ty Nhựa Duy Tân thổi sáo trên nền nhạc ca khúc My heart will go on để đón cô dâu tiến lên sân khấu. Ở một số khoảnh khắc, nhiều người nhận ra chồng kém tuổi của Midu rơi nước mắt vì xúc động