'Thiếu gia tập đoàn ngàn tỉ' ra MV, bị chê phần hát live

Ca sĩ Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, sinh năm 1994. Anh là con trai út của tập đoàn Bitis và hiện đang kinh doanh bất động sản. Năm 2019, Kiey ra mắt album đầu tiên Night To Myself và đến năm 2022 anh tiếp tục trình làng album thứ 2 Sunday Sanctuary. Tất cả những ca khúc của anh đều sáng tác bằng tiếng Anh NVCC

Ngày 12.9, ca sĩ Kiey lần đầu ra mắt sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Việt mang tên Mê cung. Dù vẫn là chủ đề tình yêu nhưng sáng tác của Kiey lại có giai điệu chậm rãi và có phần ma mị. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng lựa chọn cách hát như đang kể một câu chuyện.

Trong buổi giới thiệu sản phẩm, Kiey cũng chia sẻ với chúng tôi về lý do vì sao anh không hát tiếng Việt trong những sản phẩm trước. "Tôi cảm giác mình rất khó sáng tác bằng tiếng Việt vì nó có âm vần và phần lời đòi hỏi phải hòa hợp với giai điệu. Ngoài ra, tôi chỉ phát âm và hát rõ ca từ tiếng Việt khoảng 60% thôi nên tôi cần phải trau dồi rất nhiều. Hằng tuần, tôi học hai buổi với giảng viên thanh nhạc để cải thiện cách phát âm tiếng Việt, đồng thời, tôi phải nghe tiếng Việt nhiều hơn", Kiey nói.

Kiey cho biết anh định hướng trở thành một nhạc sĩ thay vì một nghệ sĩ trình diễn NVCC

Bên cạnh đó, giọng ca Right When To The Sun Rises còn thẳng thắn nói về chuyện giọng hát live bị chê. Kiey chia sẻ: "Tôi thừa nhận giọng hát của tôi chưa được tốt lắm. Có nhiều ca sĩ được chất giọng trời phú như Adele hay Mỹ Linh và tôi tự đánh giá mình không sở hữu chất giọng như thế mà chỉ ở mức ổn. Vì vậy, tôi dùng những tài năng khác để bù vào, ví dụ bài hát có giai điệu bắt tai hoặc hình ảnh ấn tượng. Đó là cách mình che đi khuyết điểm nhưng tôi vẫn phải tập luyện để giọng của mình ngày càng hay hơn". Đồng thời, Kiey nhấn mạnh anh mong muốn trở thành một nhạc sĩ nhiều hơn nghệ sĩ trình diễn nên anh sẵn sàng đưa ca khúc của mình cho một ca sĩ khác hát.

Gia đình của Kiey đến chúc mừng anh ra MV NVCC

Mặt khác, Kiey được gia đình ủng hộ khi theo đuổi con đường nghệ thuật song song với công việc kinh doanh bất động sản và anh cố gắng làm tốt cả hai điều này. Giọng ca 29 tuổi bày tỏ: "Tôi luôn biết tay phải mình làm kinh doanh còn tay trái làm nghệ thuật. Tôi không biết 5, 10 năm sau quan điểm này có thay đổi không nhưng ít nhất tôi phải để lại 7 album trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một nhạc sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc".

Về danh xưng "thiếu gia của tập đoàn ngàn tỉ", Kiey khẳng định bản thân tự hào về điều này bởi gia đình cho anh một nền tảng tài chính vững vàng để anh có thể phát triển đam mê của mình. Nói thêm về gia đình, Kiey tiết lộ: "Gia đình tôi có ba chị em, chị cả có tố chất lãnh đạo nên giữ vị trí CEO, trong khi đó chị ba giỏi về mỹ thuật nên chịu trách nhiệm cho phần thiết kế các sản phẩm của công ty. Còn tôi kinh doanh bất động sản, ba chị em được giao ba mảng khác nhau. Tôi đi làm cũng được phát lương như mọi người và tiền lương của tôi chỉ như một giám đốc thông thường". Dù khá thoải mái khi nói về gia đình, nhưng nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng mong muốn khán giả hạn chế khai thác thông tin để giữ quyền riêng tư của gia đình.