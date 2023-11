Thiếu giáo viên, TP.HCM đề xuất nhiều chính sách thu hút nhân lực

3 NĂM KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC MỘT GIÁO VIÊN MỸ THUẬT

Môn học nào cũng có thể thiếu, trường trung tâm hay trường ngoại thành cũng có thể không tuyển được giáo viên (GV), là nhận định của những người chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng nhân sự các trường học.

Các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2023 - 2024 vào tháng 8 vừa qua BẢO CHÂU

Thống kê sau đợt tuyển GV năm học 2023 - 2024, ông Phan Văn Quang, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình (TP.HCM), thông tin quận có nhu cầu tuyển 237 GV thì đến thời điểm này có 101 ứng viên trúng tuyển. Trong đó, các vị trí thiếu là tổng phụ trách Đội, GV công nghệ THCS và GV tin học, mỹ thuật, âm nhạc của cả 2 bậc tiểu học, THCS.

Tương tự tại Q.6, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT, thông tin ở mỗi bậc học, 3 môn mỹ thuật, tin học, âm nhạc, mỗi môn thiếu từ 2 - 3 GV.

Còn tại Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh), do mới chỉ có một GV mỹ thuật nên trường có nhu cầu tuyển thêm một nhân sự. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường vẫn chưa tuyển được.

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) 3 năm nay không tuyển được GV mỹ thuật, trong khi năm học 2023 - 2024 trường có nhu cầu tuyển thêm 2 GV ngữ văn.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM, nhìn nhận khó khăn khi thực hiện chương trình GDPT 2018 là thiếu GV dạy tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc.

C ÁC GIẢI PHÁP TÌNH THẾ

Theo ông Lưu Hồng Uyên, các trường tùy vào điều kiện thực tế để có những phương án giải quyết tình huống. Có trường thay vì bố trí GV dạy 19 tiết thì thỏa thuận sắp xếp tăng số buổi, tăng tiết và trả tiền phụ trội hoặc có thể tìm GV thỉnh giảng. Bên cạnh đó, các phòng GD-ĐT khuyến khích các trường hỗ trợ GV với nhau.

Về phương án hỗ trợ, chia sẻ GV với nhau, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám nhận định khá phù hợp. Tuy nhiên, về lâu dài, lãnh đạo các trường học đưa ra những đề xuất về chính sách thu nhập và quy định trong quá trình tuyển dụng.

Chẳng hạn, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho hay một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không tuyển được GV là do thời gian tuyển sinh. Có quận, huyện thực hiện trước khi trường ĐH cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, do đó ứng viên không kịp chuẩn bị hồ sơ. Thêm vào đó, hiện nay ứng viên có thể đăng ký tuyển dụng ở tất cả các quận, huyện nên có thể trúng tuyển cùng lúc nhiều địa phương, sau đó lựa chọn trường rồi mới quyết định. Do vậy dẫn đến tình trạng trúng tuyển thì không nhận nhiệm sở mà lại khiến các ứng viên khác mất cơ hội.

TP.HCM vẫn còn thiếu giáo viên các môn tin học, mỹ thuật, âm nhạc... ĐÀO NGỌC THẠCH

Đ Ề XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT GIÁO VIÊN

Để giải quyết tình trạng này, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu và tham mưu cho UBND các quận, huyện về mốc thời gian tuyển dụng.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc tuyển dụng GV gặp khó khăn là do thu nhập thấp, nhất là GV các môn đặc thù như tin học, mỹ thuật, âm nhạc... Nhân lực ở các môn này không mặn mà vào ngành giáo dục, cho dù có tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm nhưng vẫn lựa chọn môi trường khác vì thu nhập phù hợp. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay Sở GD-ĐT đang trong quá trình xây dựng, xin ý kiến và hoàn thiện để trình UBND TP chính sách thu hút GV.

Ông Lê Văn Lực, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Tấn Tài (TP.Thủ Đức), đề xuất nhà nước quan tâm đến chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi khác của viên chức giáo dục để tiền lương và thu nhập đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Đối với GV mới vào nghề, GV hợp đồng, cần có chính sách hỗ trợ để đảm bảo thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Có chính sách ưu đãi hợp lý đối với nhân viên bảo vệ, thư viện, thiết bị, kế toán, văn thư… vì hiện nay mức thu nhập của đối tượng này còn thấp.

Các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2023 - 2024 BẢO CHÂU

Bà Trần Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lâm Văn Bền (H.Nhà Bè), kiến nghị tất cả viên chức làm việc trong ngành giáo dục đều được hưởng thâm niên nghề, kể cả nhân viên văn phòng.

Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ), cũng đề xuất ngoài vị trí quản lý, điều hành, GV thì kế toán, văn thư, y tế, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, công nghệ thông tin là "cơ cấu cứng" phải có của các trường. Bên cạnh đó, cần có chính sách trả lương theo vị trí việc làm, thu nhập giữa các vị trí trong trường học không chênh lệch quá lớn...