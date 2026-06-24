Thiếu hụt vitamin K2 ở trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng chiều cao khi trưởng thành

Nhiều cha mẹ đã quen với việc bổ sung vitamin D3 cho con ngay từ sau sinh, vì D3 giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một dưỡng chất quan trọng thường bị bỏ qua: vitamin K2.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Saudi Medical Journal, thực hiện bởi nhóm bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đại học Y tại Trung Quốc cho thấy: Trên 200 trẻ sơ sinh trong vòng 24 - 72 giờ đầu sau sinh, kết quả bất ngờ, có tới 33% (tức là cứ 3 trẻ thì có 1 trẻ) thiếu hụt Vitamin K2 ngay tại thời điểm chào đời.

Nguy cơ này còn cao hơn rõ rệt ở một số nhóm trẻ đặc biệt. Cũng theo nghiên cứu nói trên, các yếu tố làm tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin K2 ở trẻ sơ sinh bao gồm: trẻ sinh mổ, trẻ nhẹ cân so với tuổi thai, hoặc mẹ phải dùng corticoid trước sinh - trong đó sinh mổ và nhẹ cân được xác định là những yếu tố liên quan độc lập đến thiếu hụt vitamin K2.

Đây là một "khoảng trống" lớn, có thể gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao và việc tích lũy mật độ xương đỉnh của trẻ về sau.

Vậy thiếu vitamin K2 thì ảnh hưởng gì?

Nhiều phụ huynh thường chú trọng bổ sung sữa, canxi và vitamin D3 cho con, nhưng ít để ý đến vitamin K2 - vi chất tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi trong cơ thể. Nếu vitamin D3 giúp tăng hấp thu canxi từ đường ruột, thì vitamin K2 có vai trò hỗ trợ hoạt hóa các protein giúp gắn canxi vào mô xương.

Khi trẻ thiếu vitamin K2, lượng canxi được bổ sung có thể chưa được cơ thể sử dụng một cách tối ưu cho hệ xương. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương, mật độ xương và nền tảng phát triển chiều cao của trẻ, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, sự phát triển chiều cao và sức khỏe xương của trẻ không phụ thuộc vào riêng vitamin K2. Các yếu tố như di truyền, chế độ ăn, vận động, giấc ngủ, khả năng hấp thu dinh dưỡng, vitamin D và canxi đều có vai trò quan trọng. Vì vậy, nếu trẻ chậm tăng trưởng hoặc có dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng, phụ huynh nên đưa trẻ đi thăm khám để được đánh giá đầy đủ.

Nắm bắt cơ hội vàng trong 1.000 ngày đầu đời

1.000 ngày đầu đời (từ thụ thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi) được WHO nhấn mạnh là giai đoạn vàng định hình tầm vóc. Thiếu hụt vitamin K2 kéo dài trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương và tăng trưởng chiều cao của trẻ.

Một nghiên cứu RCT công bố trên Nutrition in Clinical Practice (ASPEN, 2026) trên trẻ sinh non cho thấy phác đồ phối hợp các vitamin A/D/K1/K2 - trong đó có K2 dạng MK-7 50 mcg/ngày - duy trì 12 tháng giúp tăng mật độ khoáng xương và cải thiện chỉ số chiều cao theo tuổi, đồng thời an toàn.

Do thiếu K2 diễn ra âm thầm, không dấu hiệu rõ ở giai đoạn đầu, các chuyên gia khuyến nghị bổ sung D3 kết hợp K2 ngay từ sơ sinh, thay vì đợi đến khi trẻ thấp còi - bởi khi đó giai đoạn vàng phần lớn đã trôi qua. Khi chọn sản phẩm, nên ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, thành phần minh bạch, dạng phù hợp trẻ nhỏ, dễ kiểm soát liều và không chứa hương liệu, màu nhân tạo hay chất bảo quản.