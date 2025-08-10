Thiếu Lâm tự bác bỏ tin đồn hàng loạt nhà sư rời đi vì trụ trì mới

Thiếu Lâm tự là ngôi chùa nổi tiếng tại Trung Quốc ảnh: afp

Báo China Daily hôm 9.8 dẫn tuyên bố của văn phòng quản lý Thiếu Lâm tự làm rõ những tin đồn liên quan đến tình hình tăng nhân của chùa.

Theo đó, phía chùa khẳng định không có chuyện hàng loạt nhà sư rời đi trong những ngày qua.

Trước đó, báo South China Morning Post hôm 8.8 đưa tin sau khi trụ trì cũ Thích Vĩnh Tín bị điều tra về các bê bối, Thiếu Lâm tự đã có trụ trì mới: sư Thích Ấn Lạc, từng là trụ trì chùa Bạch Mã.

Sau khi nhận bổ nhiệm vào ngày 29.7, trụ trì Thích Ấn Lạc lập tức công bố 5 cải cách gồm ngừng biểu diễn mang mục đích thương mại, cấm các nghi lễ cầu an giá cao, giải tán các cửa hàng trong chùa, đưa vào mô hình tự cung tự cấp thông qua làm nông, và cuối cùng là cải tổ quy trình phân phối thu nhập bằng cách loại bỏ những chi phí bị chỉ trích trước đó.

Vị trụ trì còn bày tỏ quan ngại rằng một số nhà sư đã đi lệch khỏi con đường tu học, "không thật sự tu, cũng chẳng làm việc".

Trụ trì Thích Ấn Lạc dẫn một số ví dụ như các sư bị phát hiện đặt thức ăn qua ứng dụng trong phòng thiền, hoặc đeo tai nghe nhạc trong lúc tụng kinh.

Ông cũng quyết định ngừng các tour lưu diễn quốc tế của đội võ thuật Thiếu Lâm tự, cũng như cho đóng cửa những cửa hàng, trong đó có các cửa hàng trực tuyến từng là nguồn thu nhập chính của chùa.

Bên cạnh đó, hệ thống sàng lọc cũng được áp dụng, theo đó sư nào không đáp ứng được yêu cầu trong 3 tháng liên tiếp có thể bị yêu cầu rời khỏi chùa.

Cũng theo quy định mới, các sư được yêu cầu tham gia buổi cầu kinh sáng vào 4 giờ 30 mỗi ngày, tiếp theo là làm nông và luyện tập võ thiền vào buổi chiều.

Điện thoại di động giờ được cất trong kho chung, và mọi hình thức giải trí đều bị cấm. Thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày được ấn định là 30 phút. Chế độ ăn uống tập trung chủ yếu là rau củ, với đậu phụ được quy định chỉ ăn 1 lần trong tuần.

South China Morning Post loan tin trong vòng 1 tuần kể từ khi trụ trì mới nhận nhiệm vụ, hơn 30 nhà sư và nhân viên được cho đã rời Thiếu Lâm tự.

Trước thông tin trên, văn phòng quản lý Thiếu Lâm tự thúc giục dư luận không nên tin vào những tin đồn thất thiệt hoặc tiếp tay phát tán tin giả.