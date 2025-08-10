Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thiếu Lâm tự bác bỏ tin đồn hàng loạt nhà sư rời đi vì trụ trì mới

Thụy Miên
Thụy Miên
10/08/2025 08:22 GMT+7

Văn phòng quản lý Thiếu Lâm tự đã bác bỏ những tin đồn cho rằng nhiều nhà sư đã rời chùa, gọi đây là những thông tin thất thiệt và vô căn cứ.

Thiếu Lâm tự bác bỏ tin đồn hàng loạt nhà sư rời đi vì trụ trì mới- Ảnh 1.

Thiếu Lâm tự là ngôi chùa nổi tiếng tại Trung Quốc

ảnh: afp

Báo China Daily hôm 9.8 dẫn tuyên bố của văn phòng quản lý Thiếu Lâm tự làm rõ những tin đồn liên quan đến tình hình tăng nhân của chùa.

Theo đó, phía chùa khẳng định không có chuyện hàng loạt nhà sư rời đi trong những ngày qua.

Trước đó, báo South China Morning Post hôm 8.8 đưa tin sau khi trụ trì cũ Thích Vĩnh Tín bị điều tra về các bê bối, Thiếu Lâm tự đã có trụ trì mới: sư Thích Ấn Lạc, từng là trụ trì chùa Bạch Mã.

Sau khi nhận bổ nhiệm vào ngày 29.7, trụ trì Thích Ấn Lạc lập tức công bố 5 cải cách gồm ngừng biểu diễn mang mục đích thương mại, cấm các nghi lễ cầu an giá cao, giải tán các cửa hàng trong chùa, đưa vào mô hình tự cung tự cấp thông qua làm nông, và cuối cùng là cải tổ quy trình phân phối thu nhập bằng cách loại bỏ những chi phí bị chỉ trích trước đó.

Vị trụ trì còn bày tỏ quan ngại rằng một số nhà sư đã đi lệch khỏi con đường tu học, "không thật sự tu, cũng chẳng làm việc".

Trụ trì Thích Ấn Lạc dẫn một số ví dụ như các sư bị phát hiện đặt thức ăn qua ứng dụng trong phòng thiền, hoặc đeo tai nghe nhạc trong lúc tụng kinh.

Ông cũng quyết định ngừng các tour lưu diễn quốc tế của đội võ thuật Thiếu Lâm tự, cũng như cho đóng cửa những cửa hàng, trong đó có các cửa hàng trực tuyến từng là nguồn thu nhập chính của chùa.

Bên cạnh đó, hệ thống sàng lọc cũng được áp dụng, theo đó sư nào không đáp ứng được yêu cầu trong 3 tháng liên tiếp có thể bị yêu cầu rời khỏi chùa.

Cũng theo quy định mới, các sư được yêu cầu tham gia buổi cầu kinh sáng vào 4 giờ 30 mỗi ngày, tiếp theo là làm nông và luyện tập võ thiền vào buổi chiều.

Điện thoại di động giờ được cất trong kho chung, và mọi hình thức giải trí đều bị cấm. Thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày được ấn định là 30 phút. Chế độ ăn uống tập trung chủ yếu là rau củ, với đậu phụ được quy định chỉ ăn 1 lần trong tuần.

South China Morning Post loan tin trong vòng 1 tuần kể từ khi trụ trì mới nhận nhiệm vụ, hơn 30 nhà sư và nhân viên được cho đã rời Thiếu Lâm tự.

Trước thông tin trên, văn phòng quản lý Thiếu Lâm tự thúc giục dư luận không nên tin vào những tin đồn thất thiệt hoặc tiếp tay phát tán tin giả.

Tin liên quan

Chưởng môn Thiếu Lâm tự bị điều tra tội tham ô

Chưởng môn Thiếu Lâm tự bị điều tra tội tham ô

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, Chưởng môn Thiếu Lâm tự nổi tiếng của Trung Quốc, đang bị điều tra cáo buộc tham ô tài sản.

Kiều nữ tung 'vật chứng' chuyện mây mưa với sư trụ trì Thiếu Lâm tự

Sư trụ trì Thiếu Lâm tự bị tố quan hệ tình dục với ni cô

Khám phá thêm chủ đề

Thiếu Lâm Tự trụ trì mới Điện thoại di động đội võ thuật Thiếu Lâm tự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận