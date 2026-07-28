Thiếu nhi 3 nước chung dòng Mê Kông và dãy núi Trường Sơn hùng vĩ gặp nhau

Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức dành cho thiếu nhi 3 nước láng giềng cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.

Anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành đoàn, Hội đồng dòng sông Mê Kông cùng gặp nhau, cùng gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa và con người của mỗi quốc gia. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, trân trọng những tình cảm mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và tiếp tục nuôi dưỡng tình hữu nghị ấy bằng những hoạt động giao lưu thiết thực và bền vững nhất.

Các lãnh đạo cùng thiếu nhi thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: THẾ DUY

Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần từ năm 2010, Liên hoan là hoạt động đối ngoại thiếu nhi tiêu biểu của TP.HCM, tạo điều kiện để thiếu nhi Việt Nam, Lào và Campuchia gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống của mỗi quốc gia; qua đó góp phần bồi đắp tình cảm gắn bó, sự thấu hiểu và tinh thần đoàn kết giữa thế hệ trẻ ba nước, tiếp nối và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân ba nước dày công vun đắp.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ ẢNH: THẾ DUY

Điểm mới của Liên hoan năm nay là bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, các đại biểu thiếu nhi sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TP.HCM mới sau khi mở rộng không gian phát triển (hợp nhất tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8, năm 2026 không chỉ là sân chơi giao lưu, trải nghiệm dành cho thiếu nhi mà còn là hoạt động có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Với những hoạt động phong phú, giàu giá trị giáo dục cùng nhiều trải nghiệm mới về văn hóa, lịch sử và du lịch của TP.HCM.

ẢNH: THẾ DUY

Chương trình giúp các em thiếu nhi càng gắn kết tình đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ẢNH: THẾ DUY

Bên cạnh đó, liên hoan hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu, tiếp tục lan tỏa thông điệp "Vòng tay bè bạn", góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

Các em tham gia trò chơi cờ vua ẢNH: THẾ DUY

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu tham gia Liên hoan sẽ thưởng thức chương trình nghệ thuật "Mơ Show" tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; trải nghiệm dịch vụ xe buýt hai tầng ngắm TP.HCM về đêm; tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác; khám phá các làng nghề truyền thống như làng nghề bánh tráng An Ngãi, làng nghề đan lục bình Phước Long Thọ, tham quan Bảo tàng Sô Cô La Việt Nam - La Maison du Chocolat và trải nghiệm không gian thương mại, dịch vụ hiện đại tại Parc Mall.

Lãnh đạo cùng thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ẢNH: THẾ DUY

Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm giúp thiếu nhi 3 nước cảm nhận sự phát triển năng động của TP.HCM, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.