Thiếu nữ 19 tuổi tố bị lừa hơn trăm triệu khi muốn ra nước ngoài làm việc

Hứa hoàn tiền nhưng cứ lần lữa

Ngày 31.5, em Đinh Ngọc Bảo Chinh (19 tuổi, trú thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết đã nộp đơn tố cáo ông N.N.T (trú TP.Vinh, Nghệ An; tạm trú TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) lên Công an TX.Ba Đồn. Trước đó, Chinh cũng đã có đơn cầu cứu gửi Báo Thanh Niên vì cho rằng bản thân là nạn nhân của vụ lừa đảo lao động.

Em Đinh Ngọc Bảo Chinh (trái) trình bày với PV Thanh Niên về sự việc ẢNH: THANH LỘC

Theo đơn của Chinh, tháng 7.2022, em đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với chi nhánh Công ty An Dương tại Quảng Bình (trụ sở 24 đường Lâm Úy, TX.Ba Đồn) do ông T. làm giám đốc. Dù gia đình có bố mẹ làm nông, hoàn cảnh khó khăn, nhưng tin theo sự hướng dẫn và hứa hẹn của ông T., Chinh đã nộp tổng cộng 120 triệu đồng (20 triệu đồng tiền học phí, 100 triệu đồng tiền để lo việc thi các chứng chỉ, thủ tục liên quan). Cũng theo đơn, Chinh cho biết ông T. cam kết sẽ lo cho Chinh "tất cả" sau khi Chinh nộp tiền.

Không đủ tiền nộp 1 lần, Chinh đã nộp tiền nhiều lần với tổng số tiền 120 triệu đồng cho Công ty An Dương chi nhánh TX.Ba Đồn , tất cả đều có phiếu thu, đây là 1 trong số đó. NGUYỄN PHÚC

Theo em Chinh, kết thúc kỳ thi vào tháng 12.2022, Chinh không vượt qua được kỳ thi để cấp chứng chỉ đi Hàn Quốc, ông T. hứa sẽ hoàn tiền vào tuần sau. Tuy nhiên, qua rất lâu và viện rất nhiều lý do, ông T. vẫn lần lữa không trả. Lần hẹn gần nhất là vào 14.4, nhưng ông T. vẫn không thực hiện và bặt vô âm tính cho đến nay.

Tin nhắn của Thành lần lữa trả tiền cho em Chinh THANH LỘC

"Vì từ đầu tháng 5 đến nay em không thể liên lạc được với ông T. nữa và em nghe nói ông T. đã rời khỏi nơi tạm trú. Lo sợ ông T. bỏ trốn, không thực hiện trách nhiệm trả nợ nên em phải tìm đến cơ quan công an và báo chí để bảo vệ quyền lợi cho mình", Chinh cho biết.

Giám đốc chi nhánh mất liên lạc, công ty "mẹ" phản hồi không liên quan

Sau khi nhận đơn của Chinh, PV Thanh Niên đã nhiều ngày liên lạc với ông T., gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng ông T. không bắt máy, dù chuông vẫn đổ. PV tìm đến trụ sở chi nhánh Công ty An Dương tại Quảng Bình (trụ sở 24 đường Lâm Úy, TX.Ba Đồn) thì ghi nhận, bảng hiệu vẫn còn đó, nhưng không có người, rất vắng vẻ.

PV Thanh Niên tiếp tục liên lạc với đại diện Công ty An Dương (trụ sở chính ở đường Nguyễn Hữu Khiếu, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị- Đây là đơn vị ủy quyền cho chi nhánh Công ty An Dương tại Quảng Bình hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp vào tháng 7.2022), thì vị đại diện này cho hay có biết về vụ việc của em Chinh. "Chúng tôi chỉ cho người ta mượn giấy phép. Bên họ là chi nhánh thì giám đốc chi nhánh quyết định hết, họ tự thu chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ chúng tôi không chịu trách nhiệm", vị đại diện này cho biết.

Vị này cũng cho biết Công ty An Dương chỉ cung ứng lao động xuất khẩu đi Nhật chứ không đi Hàn Quốc. "Anh T. nhận làm xuất khẩu lao động nhiều nước khác thì anh chịu trách nhiệm. Giờ người lao động nộp tiền ở chỗ nào, có giấy tờ nhận tiền thì cứ tới nơi ấy mà đòi", vị này nói.

Công ty An Dương không cung ứng lao động đi Hàn Quốc và cũng không có chức năng đưa lao động ra nước ngoài

Ngày 31.5, làm việc với Thanh Niên theo ủy quyền của Giám đốc Sở Lao động - thương binh - xã hội tỉnh Quảng Bình, ông Phan Nam, Trưởng phòng lao động - việc làm - dạy nghề đã cung cấp 2 thông tin nêu trên.

Theo ông Nam, Công ty An Dương có trụ sở chính ở Quảng Trị, giữa năm 2022 Công ty có gửi thông báo cho Sở về việc mở chi nhánh ở TX.Ba Đồn.

Ông Nam cũng cho biết, Công ty An Dương chỉ là đơn vị trung gian, môi giới chứ không có chức năng đưa người lao động Việt Nam qua nước ngoài làm việc. "Theo thông tin tôi có được thì công ty này chỉ làm môi giới cho lao động đi Nhật Bản chứ không làm đi Hàn Quốc. Tại tỉnh Quảng Bình, chỉ có 1 đơn vị duy nhất được đưa lao động sang Hàn Quốc là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chúng tôi", ông Nam cho biết.

Trụ sở chi nhánh Công ty An Dương tại TX.Ba Đồn (Quảng Bình) NGUYỄN PHÚC

Cũng theo ông Nam, sau khi nắm vụ việc, ông đã chủ động liên lạc với đại diện Công ty An Dương tại Quảng Trị. "Phía họ ban đầu cũng trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi đã yêu cầu phía công ty phải khẩn trương liên lạc với ông T. để sớm giải quyết vụ việc, tránh gây thiệt thòi cho người lao động. Nếu vụ việc bị cơ quan công an xử lý hình sự thì phía công ty cũng sẽ phải chịu liên đới", ông Nam nói.

"Quan điểm của Sở là mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc (nếu có) để răn đe trước pháp luật để làm gương, chấn chỉnh các đơn vị khác đang hoạt động trong lĩnh vực này. Không thể cứ nhận tiền của người lao động và mất tăm vậy được", ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam khuyến cáo người lao động nếu có nhu cầu đi nước ngoài làm việc cần tìm hiểu kỹ (tốt nhất là từ cơ quan quản lý nhà nước) về việc doanh nghiệp đó có được cấp phép để đưa người lao động ra nước ngoài không? Bởi nếu lỡ gặp những người môi giới, trung gian hoạt động không đúng pháp luật thì gặp rất nhiều rủi ro.