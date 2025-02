Thiếu nữ quyến rũ và đài các trong tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Hải

Hơn 30 năm theo đuổi hội họa, họa sĩ Nguyễn Thanh Hải mới kết hợp cùng SANN - The House of Art tổ chức một triển lãm tranh cá nhân hoành tráng tại TP.HCM.

Tác phẩm Nắng trong vườn

Tác phẩm Thiếu nữ xưa

Hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài, cảnh sinh hoạt đời thường sống động trong tranh họa sĩ Nguyễn Thanh Hải Ảnh: NVCC

Về lý do của "cuộc chơi" nghệ thuật đầy tâm huyết này, anh cho biết: "Ban đầu, tôi tập trung vẽ tĩnh vật, phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân vùng đồng bằng Bắc bộ. Sau đó chuyển sang vẽ nhiều nhất là thiếu nữ, thiếu nữ mặc áo dài, cảnh sinh hoạt đời thường và hình ảnh cây tre... cho tác phẩm trở nên sống động hơn”.

Theo anh, “vẽ chân dung trên tranh sơn mài khá khó. Nếu vẽ chân dung nghệ thuật thì chỉ cần bắt được thần thái và thể hiện lại là được. Còn nếu vẽ tả thực thì đòi hỏi họa sĩ phải vẽ tỉ mỉ từng nét giống mẫu".

Thưởng lãm những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thanh Hải

Du khách nước ngoài đến với triển lãm Ảnh: Q.Trân

Họa sĩ Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1968 tại tỉnh Bắc Ninh. Anh tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1992 và từng tham gia nhiều triển lãm nhóm như: Lotus, since 1991 (2022, TP.HCM); Where Art Meets Luxury (2015, Đà Nẵng); The Origin of the Beauty (2014, Hàn Quốc); Khi mùa thu đến (2014, Pháp); Việt Nam - Bản giao hưởng sắc màu (2013, Bỉ); Bản giao hưởng sắc màu (2013, Pháp); Chân dung phụ nữ Việt Nam: Thời chiến - Thời bình (2012, TP.HCM); Bốn mùa Việt Nam (2011, Phần Lan); Uno Sguardo Sul Vietnam (2011, Ý); Sắc màu không biên giới (2009, Pháp); Bốn mùa vẫy gọi (2008, Singapore)…

Ở triển lãm cá nhân này, họa sĩ Nguyễn Thanh Hải tuyển chọn để các tác phẩm lưu lại những kỷ niệm, hồn cốt của Việt Nam và cả những nét văn hóa rất đời thường: Ký ức tuổi thơ, Ký ức gia đình, Ký ức miền quê, Mùa lễ hội, Mùa hoa lau, Mùa sen…

Tác phẩm Đón xuân xưa

Gia đình xưa

Chiều Hồ Gươm

Tác phẩm Mùa hoa lau Ảnh: NVCC

Không gian mỹ thuật của anh cũng không thiếu những khoảnh khắc sum họp gia đình, du xuân qua tác phẩm: Hoa mùa xuân, Hương sắc mùa xuân, Đón xuân xưa, Nắng trong vườn, Chiều Hồ Gươm…

Đặc biệt là những bức tranh chân dung sơn mài độc đáo, không đụng hàng của họa sĩ Nguyễn Thanh Hải, gồm các tác phẩm: Công chúa thời Nguyễn, Cô gái và nón quai thao, thiếu nữ xưa, Gia đình xưa…. Phong cách trong tranh của Nguyễn Thanh Hải là các thiếu nữ đều khoác lên tà áo dài duyên dáng, đầy quyến rũ.