Thiếu phòng kiểm nghiệm, xuất khẩu sầu riêng lại đối mặt nguy cơ ách tắc

Lâm Viên
26/05/2026 15:59 GMT+7

Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2026 ngày 26.5 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Theo ngành nông nghiệp địa phương, toàn tỉnh hiện có khoảng 45.500 ha sầu riêng, lớn nhất cả nước, với sản lượng năm 2026 dự kiến đạt hơn 310.000 tấn. Trong đó, diện tích ứng dụng công nghệ cao khoảng 14.400 ha, chiếm 32,5%; khoảng 1.015 ha được chứng nhận VietGAP.

Hiện Lâm Đồng đã được cấp 346 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích hơn 13.297 ha; 70 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và 69 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa. 

Hiện Lâm Đồng đã được cấp 346 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích hơn 13.297 ha

Tuy nhiên, việc thiếu phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn đang tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp và người dân. Vào thời điểm thu hoạch rộ, tình trạng quá tải kiểm nghiệm phân tích chỉ tiêu Cadimi và chất Vàng O khiến hàng hóa lưu thông chậm, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ xuất khẩu.

Theo ông Vũ Đình Cường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các vùng chuyên canh sầu riêng chất lượng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Một số hộ dân chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, việc ghi chép nhật ký sản xuất còn mang tính hình thức, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định. Đáng chú ý, tình trạng "mượn mã", "bán mã" vùng trồng và cơ sở đóng gói vẫn diễn ra, tiềm ẩn rủi ro lớn trong truy xuất nguồn gốc và ảnh hưởng uy tín xuất khẩu sầu riêng địa phương.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng tập huấn cho các nông hộ, HTX, doanh nghiệp về công tác cập nhật dữ liệu vùng trồng

Ông Cường cho biết, việc ủy quyền sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói giữa nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu hiện còn thiếu ràng buộc pháp lý cụ thể. Khi xảy ra vi phạm dẫn đến bị phía nhập khẩu thu hồi mã số, rất khó xác định trách nhiệm của từng bên liên quan. Ngoài ra, công tác cập nhật dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng gặp nhiều khó khăn do biến động thông tin sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2026/NĐ-CP quy định về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, song đến nay vẫn chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính liên quan. Điều này khiến công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm gặp nhiều lúng túng.

