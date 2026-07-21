Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh tiết lộ cuộc sống ở tuổi 36

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm tròn thiên chức làm mẹ, Lương Nguyệt Anh - quán quân Sao Mai 2011 chính thức trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới: quyến rũ và duyên dáng.

Sự thay đổi của Lương Nguyệt Anh

Với những thiết kế áo dài cách tân do Thạch Linh thực hiện, tạo hình mới của Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại pha trộn truyền thống. Những hình ảnh này cũng truyền tải thông điệp mới của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp ở thời điểm hiện tại: mạnh mẽ bứt phá để bước sang một chặng đường mới của cuộc đời và sự nghiệp, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự ngọt ngào, đằm thắm của người nghệ sĩ hát dòng nhạc dân gian.

Lương Nguyệt Anh khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 36 Ảnh: NVCC

Lương Nguyệt Anh tâm sự: “Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp”.

Theo Lương Nguyệt Anh, vai trò làm mẹ của cặp song sinh đã thực sự thay đổi cô trên mọi phương diện của cuộc sống, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực. Không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi hai con có mặt trong cuộc đời mình, cô còn có sự chuyển hóa lớn trong cách hoạch định cuộc sống. Tình yêu dành cho 2 con khiến cô muốn hát nhiều hơn, muốn trở lại sân khấu và lên kế hoạch thực hiện hàng loạt dự án âm nhạc trong thời gian tới.

Lương Nguyệt Anh thừa nhận cuộc sống có nhiều thay đổi sau khi làm mẹ Ảnh: NVCC

“Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới khi chính thức trở lại. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước”, Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Cách đây tròn 2 tháng, Lương Nguyệt Anh gây bất ngờ với đồng nghiệp và bạn bè khi chính thức công khai lên chức làm mẹ, đồng thời giới thiệu cặp song sinh Cherry và Happy trong tiệc đầy tháng. Những hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích và chia sẻ từ khán giả.

Lương Nguyệt Anh ấp ủ thực hiện nhiều sản phẩm dành tặng khán giả Ảnh: NVCC

Theo Lương Nguyệt Anh, hành trình để chào đón thêm 2 thành viên mới không dễ dàng nhưng mang đến cho cô niềm hạnh phúc khó tả.

Tháng 6 vừa qua, Lương Nguyệt Anh đón nhận hai tin vui trong sự nghiệp, là danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và quyết định thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc thiếu tá - sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong công việc chuyên môn, với vai trò giảng viên Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Giờ đây, khi có hai con tiếp thêm sức mạnh, nữ nghệ sĩ càng thêm vững vàng để chinh phục nhiều thành tựu mới.