Thiếu tá CSGT nhặt được 13 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi

Ngày 7.2, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, do trung tá Nguyễn Phương Anh làm tổ trưởng và thiếu tá Châu Văn Đen làm tổ phó, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên QL1, đoạn thuộc P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai. Khi đang làm nhiệm vụ, thiếu tá Châu Văn Đen nhặt được một cái ví bị đánh rơi ngay trên đường. Qua kiểm tra bên trong ví có hơn 13 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Thiếu tá Châu Văn Đen (bên trái) trao trả tài sản bị đánh rơi cho chị Hà Thị Ngọc Bích TRẦN THANH PHONG

Thiếu tá Châu Văn Đen đã báo cáo tổ công tác và đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản, xác minh thông tin người đánh rơi ví. Sau đó, tổ công tác tìm được chủ nhân là chị Hà Thị Ngọc Bích (30 tuổi, ngụ P.Láng Tròn, TX.Giá Rai). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác và đại diện chính quyền địa phương đã làm thủ tục, trao trả chiếc ví cùng tài sản, giấy tờ cho chị Bích.

Nhận được tài sản bị đánh rơi, chị Bích vui mừng cho biết, rạng sáng cùng ngày chị chạy xe từ Láng Tròn đến Hộ Phòng để bán trái cây, trên đường đi bị đánh rơi cái ví, nhưng không biết rơi ở đâu. Đang lo lắng tài sản cùng nhiều giấy tờ bị mất sẽ không tìm được, thì đến 9 giờ sáng 7.2, chị nhận được điện thoại của thiếu tá Châu Văn Đen thông báo nhặt được cái ví và liên hệ trả lại cho chị.