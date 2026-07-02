Thiếu tá Không quân Mỹ bị bắt vì kêu gọi luận tội Tổng thống Trump

Thiếu tá Không quân Mỹ Jason Watson đã có một bài phát biểu ngay trước khi bị bắt. Theo trang Mediaite, ông Watson đã liệt kê một vài hành vi mà ông cho là phạm tội do tổng thống và phó tổng thống gây ra.

Theo ông Watson, mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ không phải từ bên ngoài mà là từ chính người Mỹ và "tất cả chúng ta đều có một phần trách nhiệm trong việc đẩy chính mình vào tình cảnh hỗn loạn như hiện tại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Phó tổng thống J.D. Vance ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông cho rằng một số người có trách nhiệm lớn hơn. "Đối với những kẻ phải chịu phần lớn tội lỗi, chẳng hạn như những người hiện đang điều hành nhánh hành pháp của chính phủ, thì họ sẽ phải trả giá", viên sĩ quan tuyên bố.

"Khi Tổng thống Mỹ ra lệnh tiến hành các hành động quân sự chống lại các quốc gia khác trong bối cảnh không có kịch bản khẩn cấp nào đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ - như những gì đã xảy ra với Venezuela, Cuba và Iran - thì đó là sự chiếm đoạt vi hiến đối với thẩm quyền của Quốc hội và là sự vi phạm Điều khoản Quyền lực chiến tranh", ông Watson lưu ý, đề cập một điều trong hiến pháp.

Theo ông, những vi phạm này đã dẫn đến cái chết của 13 quân nhân và làm bị thương hàng trăm người khác. "Vì điều này, tổng thống và phó tổng thống phải bị luận tội, kết tội và bãi nhiệm", ông Watson tuyên bố.

Viên sĩ quan còn tố cáo tổng thống đã trao quyền hạn sâu rộng cho một siêu nhà tài trợ không qua bầu cử để đóng cửa phần lớn các cơ quan của chính phủ liên bang, cùng với quyền tiếp cận không giới hạn vào các cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Hành vi này bị cho là vi phạm hiến pháp, "làm rò rỉ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người Mỹ, chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp đối với hàng chục ngàn viên chức làm tê liệt sự hỗ trợ chăm sóc y tế và chuẩn bị ứng phó thiên tai cho người dân Mỹ, và bi thảm nhất là đã dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người nghèo khổ nhất thế giới do việc cắt giảm đột ngột và vô nhân đạo nguồn viện trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

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Theo quan điểm của ông Watson, các tội danh bổ sung của ông Trump và ông Vance bao gồm việc chỉ đạo "Bộ An ninh Nội địa tước bỏ mọi quy trình tố tụng hợp pháp đối với hàng trăm người trước khi giam giữ họ một cách bất hợp pháp và áp giải họ đến một nhà tù nước ngoài khét tiếng với các hành vi lạm dụng nhân quyền", đồng thời tài trợ cho "bạo lực nhắm vào người dân Mỹ đang thực hiện quyền hiến định là tập hợp và biểu tình ôn hòa".

Nhà Trắng chưa bình luận về những cáo buộc trên. Cùng tham gia với ông Watson có hạ nghị sĩ Al Green (đảng Dân chủ), người nhiều lần kêu gọi luận tội Tổng thống Trump, và một số nhà hoạt động khác.