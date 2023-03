Thiếu tướng CSCĐ xắn tay làm đường, trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên công an nhân dân phát động, là khối thuộc hệ lực lượng cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an, mới đây, Cụm thi đua số 3 đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chuỗi các hoạt động "Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi" tại địa bàn H.Văn Lãng.

Lễ khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1083/3 - 1084/4 N.Q

Theo đó, Cụm thi đua số 3 đã dành tặng 10.000 cây giống cho 55 hộ dân gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bê tông hóa 185 m đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1083/3 - 1084/4; tặng 3.000 cây tre, 50 cây cảnh quan và 1 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Tân Thanh; tặng 1 bộ máy tính cho Công an xã Tân Thanh (H.Văn Lãng).

Thiếu tá Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (CSCĐ), chia sẻ Cụm thi đua số 3 là lực lượng chủ công xung kích, sáng tạo; đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án quan trọng về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao...

Trong công tác tình nghĩa, tình nguyện, hàng năm, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 luôn phát huy trách nhiệm xã hội trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, dân vận khéo; chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình "Tháng ba biên giới" hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và biên cương của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh tham gia bê tông hóa đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1083/3 - 1084/4 N.Q

"Chúng tôi được biết H.Văn Lãng là huyện vùng cao biên giới, giàu truyền thống cách mạng song còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt, sản xuất. Thông qua các hoạt động trên, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 mong muốn được chia sẻ một phần sự khó khăn của chính quyền và nhân dân địa phương H.Văn Lãng; góp phần nhỏ bé, mang một chút hơi ấm, niềm vui đến chính quyền và nhân dân", thiếu tá Tuấn nói.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), cho biết những năm qua, phong trào tình nguyện của Cụm thi đua số 3 luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và sự định hướng của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để trở thành một phong trào sâu, rộng; gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng tham gia.

"Qua chương trình này, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 đã thực sự có môi trường để trải nghiệm, trưởng thành; từ đó phát huy cao độ tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tinh thần cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần lan tỏa tinh thần, ý nghĩa phong trào tình nguyện và các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng", thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh.