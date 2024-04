Thiếu tướng Mai Hoàng trao khen thưởng Công an Q.1 phá nhanh 2 vụ án

Ngày 15.4, Ban giám đốc Công an TP.HCM phối hợp UBND Q.1 tổ chức khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá nhanh vụ án 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và vụ án tàng trữ, vận chuyển trái phép 184 bánh heroin.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM và UBND Q.1 trao thư, hoa và tiền thưởng cho Công an Q.1 CACC

Đại diện Công an TP.HCM, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trao thư khen, hoa và tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an P.Cầu Ông Lãnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1. UBND Q.1 cũng trao thưởng nóng cho Công an Q.1.

Lãnh đạo Công an TP.HCM và UBND Q.1 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị liên quan.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM cũng như nâng cao thêm niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng công an.

Phát hiện 184 bánh heroin trong căn hộ ở trung tâm TP.HCM

Trước đó ngày 13.4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang tam giữ hình sự 3 người (chưa thể cung cấp danh tính) để phục vụ công tác điều tra đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người nước ngoài móc nối với người ở Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc.

Kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn Q.1, Công an TP.HCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tại căn phòng bên trong căn hộ, công an phát hiện nhiều va li có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy.

Đồng thời, công an khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy và những người có liên quan. Công an cũng triệu tập 1 người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người nước ngoài nói trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15.3 rồi di chuyển về TP.HCM để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin. Số ma túy này sẽ được vận chuyển về Đài Loan, Trung Quốc tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một người (chưa rõ) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 người nước ngoài cất giấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê.

Thời gian này, 2 người nước ngoài đặt mua các loại máy móc nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 3 người nói trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội. Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ những người có liên quan.

Giải cứu 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận nguồn tin từ chị N.T.Chi (27 tuổi, ngụ Q.7) về việc bị thất lạc 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1) từ tối 3.4.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm.



Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20 giờ 30 ngày 3.4, một người phụ nữ lợi dụng lúc 2 đứa bé gái không có người lớn trông coi liền tiếp cận, dẫn dụ đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về chung cư Saigon Pearl (P.22, Q.Bình Thạnh).



Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) là nghi phạm trong vụ án. Ngày 8.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 cùng các đơn vị có liên quan đã giải cứu thành công 2 bé gái, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh, làm rõ.



Đến nay, công an xác định Vi móc nối với một người nước ngoài, tìm trẻ em 6 - 12 tuổi, ép buộc các cháu thực hiện việc khiêu dâm để Vi quay video, chụp ảnh, gửi cho người nước ngoài. Đổi lại, người này sẽ gửi tiền cho Vi tiêu xài.



Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.