Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu

Chiều ngày 3.6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu của thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng ảnh: CACC

Tại hội nghị, đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long từ ngày 1.6.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng (59 tuổi; quê xã Quảng Phú Cầu, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ông vừa dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm thiếu tướng ngày 5.5.

Tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận những đóng góp của thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng trong thời gian công tác tại Công an tỉnh, đồng thời chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Long cũng mong rằng, sau khi nghỉ hưu, thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng tiếp tục đồng hành, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Công an tỉnh Vĩnh Long trong công tác chuyên môn cũng như xây dựng lực lượng, nhất là trong giai đoạn phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng công bố quyết của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Vĩnh Long từ ngày 1.6.