Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

Ngày 28.6, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng trung tướng Trương Mạnh Dũng (bìa phải) và thiếu tướng Trần Xuân Mạnh (bìa trái) ẢNH: BQP

Theo đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Theo chỉ định của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 tiếp nhận nhiệm vụ của Tư lệnh Quân khu 1.

Tại hội nghị, trung tướng Trương Mạnh Dũng đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 cho thiếu tướng Trần Xuân Mạnh theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, thiếu tướng Trần Xuân Mạnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, thể hiện được tư duy chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chiến lược, đề án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ẢNH: BQP

Cạnh đó, tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, nhất là cơ quan quân sự cấp xã...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tính kế thừa, phát triển; giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực xấu lợi dụng chống phá.

Tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh (50 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình). Trước khi là Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 (Quân khu 1).