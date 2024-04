Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Mở rộng không gian mua sắm lên đến 8.000 m2

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2023, TTTM Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng với sự có mặt của loạt thương hiệu nổi tiếng như Phúc Long, Owndays, Levi's, Skechers, đại siêu thị Emart.

Sự kiện mở cửa tầng L2, L3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Nối tiếp thành công đó, ngày 26.04, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích tiếp tục đưa vào vận hành tầng L2 và L3, chuyên khu "Ẩm thực" và "Giải trí", mang đến trải nghiệm khác biệt cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Chủ đề "Level up" với thông điệp "Nâng tầm đẳng cấp", Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đã trang hoàng không gian TTTM với nhiều tiểu cảnh "mùa hè vui vẻ" tại tất cả các tầng, qua đó đem lại cho khách hàng nhiều góc chụp ảnh sống động, mới lạ.

Đặc biệt, hệ thống nhạc nước đầu tiên có ở một trung tâm thương mại tại TP.HCM được đưa vào hoạt động, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm, giải trí thú vị cho khách hàng khi đến Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích.

Hệ thống nhạc nước lần đầu tiên được vận hành tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích

Sự đổi mới này không chỉ thể hiện nỗ lực mang đến không gian trải nghiệm khác biệt cho khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn chứng tỏ cam kết thực hiện chiến lược theo mô hình "All in one".

Dự kiến tầng L4 sẽ được đưa vào khai thác kinh doanh trong năm 2025, chính thức hoàn thiện tiện ích của Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích.

Điểm đến "All in one" cho trải nghiệm toàn diện

Với tổng diện tích không gian mua sắm lên đến 15.000 m2, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích tiếp tục quy tụ nhiều thương hiệu lớn như: MUJI, Chang Kang Kung, Chilli Thái, Spicy Box, Pepper Lunch, Miniso … không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ có trong trung tâm thương mại trước đây, mà còn thỏa mãn nhu cầu đa dạng của từng đối tượng khách hàng.

Nhiều thương hiệu hàng đầu gia nhập tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích

Bên cạnh việc thỏa thích khám phá và mua sắm các sản phẩm thời trang, khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều sự lựa chọn mặt hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng và trải nghiệm không gian ẩm thực, giải trí đẳng cấp khi đến Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích.

Đón hè ngập tràn ưu đãi tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích

Nhân dịp mở rộng không gian mua sắm mới, từ ngày 26.04 - 01.05, khách hàng được thưởng thức các chương trình giải trí, biểu diễn nghệ thuật như: diễu hành, trình diễn nhạc nước, nhảy hiện đại cùng các hoạt động làm đồ chơi từ giấy, chụp ảnh check-in nhận quà hấp dẫn (túi My Bag A4 MUJI, voucher mua sắm...).

Bên cạnh đó, từ đây đến ngày 28.07, hàng loạt trò chơi mini game, workshop cùng các chương trình ưu đãi và quà tặng đến từ các thương hiệu tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích sẽ được tổ chức thường xuyên vào các dịp Lễ, dịp cuối tuần.

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong dịp hè

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích sẽ trở thành điểm hẹn mới dành cho khách hàng ở mọi lứa tuổi trong mùa hè này. Để trải nghiệm các tiện ích mới, tận hưởng các ưu đãi và nắm bắt thông tin mới nhất, ngay hôm nay khách hàng có thể theo dõi https://www.facebook.com/thisomall.truongchinhphanhuyich để cập nhật các chương trình được tổ chức tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích.