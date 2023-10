Thổ dân Úc vướng ải trưng cầu dân ý

Người bản địa tại các thuộc địa cũ của Anh

Theo Reuters, những người bản địa tại các vùng đất khác từng là thuộc địa cũ của Anh tiếp tục đối diện tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng một số nước đã có thành công nhất định trong việc đảm bảo quyền lợi của họ.

Canada ghi nhận quyền lợi của người bản địa theo Đạo luật Hiến pháp 1982. Tại New Zealand, Hiệp ước Waitangi năm 1840 cam kết bảo vệ văn hóa của người Maori. New Zealand còn có các ghế tại quốc hội dành cho người Maori, cho phép bộ phận người bản địa chọn giữa việc bỏ phiếu các ứng viên những ghế này hoặc tham gia tổng tuyển cử. Te reo Maori được công nhận là một ngôn ngữ chính thức tại New Zealand, được dùng trong trường phổ thông, đại học và công sở.