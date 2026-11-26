Sự việc xảy ra chiều 23.11 tại ngôi nhà số 10 đường Lý Thái Tông (P.Thanh Khê). Khi đó, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo khói đen bốc lên từ khu vực phòng trọ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người thuê trọ sử dụng điều hòa liên tục mà không tắt, khiến thiết bị quá tải, dẫn đến chập điện và gây cháy.

Anh Đặng Văn Tùng, nhân viên Điện lực Thanh Khê (Công ty Điện lực Đà Nẵng), hỗ trợ dập tắt đám cháy

Đúng lúc này, anh Đặng Văn Tùng trên đường di chuyển ngang qua khu vực và phát hiện dấu hiệu bất thường. Không một chút chần chừ trước hiểm nguy, bằng kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống của người thợ điện dạn dày kinh nghiệm, anh báo cho 2 đồng nghiệp Phạm Đức Long, Nguyễn Minh Toàn (Điện lực Thanh Khê) đến hiện trường hỗ trợ. Ngay sau đó, anh Tùng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân xung quanh nhanh chóng ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, quyết đoán và đúng kỹ thuật của anh Tùng cùng với lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường ngay sau đó, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa tổn thất về tài sản cho chủ nhà cùng người thuê trọ.

Anh Tùng cùng đồng nghiệp và người dân tham gia chữa cháy

Hành động dũng cảm, kịp thời của anh Đặng Văn Tùng không chỉ thể hiện bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng của người thợ điện khi đối mặt với sự cố khẩn cấp, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về CB-CNV ngành điện luôn tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng vì sự bình yên của nhân dân. Qua sự cố trên, Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình và khu nhà trọ, cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện, tuyệt đối không để các thiết bị có công suất lớn như điều hòa hoạt động liên tục trong thời gian dài nhằm phòng ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy đáng tiếc xảy ra.