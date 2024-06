Thổ Nhĩ Kỳ - Bồ Đào Nha: Sức trẻ tiếp tục bùng nổ, Ronaldo có ‘bung lụa’?

"C HỦ NHÀ THỨ HAI" ĐANG BAY BỔNG

Không phải ngẫu nhiên mà Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đội sút cầu môn nhiều nhất, cũng là đội có chỉ số bàn thắng được chờ đợi cao nhất trong loạt trận đầu tiên tại EURO. Đối thủ của họ, Georgia, là "tân binh" lần đầu góp mặt ở VCK. Nhưng thật ra, Georgia không đến nỗi quá yếu. Hiếm khi khán giả trung lập được chứng kiến một Thổ Nhĩ Kỳ tự tin chơi bóng như tại giải này. Ở một mức độ nào đó, có thể nói Thổ Nhĩ Kỳ là đội "chủ nhà thứ hai" trong kỳ EURO được tổ chức tại Đức.

Ronaldo (trái) rất muốn có bàn thắng mở màn tại VCK EURO 2024 REUTERS

Cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ chính là cộng đồng ngoại lai lớn nhất tại Đức, trong khi Đức cũng là nơi mà người Thổ hoặc gốc Thổ cư trú nhiều nhất bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như thủ quân Ilkay Guendogan của đội tuyển Đức có cả bố lẫn mẹ là người Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngược lại, cũng có đến nửa tá cầu thủ trong danh sách đội Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra tại Đức. Thủ quân Hakan Calhanoglu hoặc Kenan Yildiz, Salih Ozcan, Kan Ayhan (họ đều ra sân ở loạt trận đầu) là những cầu thủ như vậy. Không có gì lạ khi sức cổ vũ từ khán đài dành cho Thổ Nhĩ Kỳ luôn khủng khiếp. Còn dưới sân, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt thế trận, chơi bóng tấn công cứ như họ thật sự là đội chủ nhà. Có đến 11 cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ khác nhau đã tung ra cú dứt điểm trong trận gặp Georgia. Ngay cả chủ nhà Đức, ở trận thắng Scotland 5-1, cũng không hơn được!

Một trong những dấu ấn đáng kể nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân thuộc về Arda Guler, với cú sút tuyệt đẹp đem lại bàn thắng thứ hai cho đội mình. Guler trở thành cầu thủ "tuổi teen" đầu tiên trong 20 năm ghi bàn ngay trận đầu tiên xuất hiện ở VCK EURO (sau Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, năm 2004).

S Ẽ CÓ TRẬN ĐẤU "MỞ" HẤP DẪN

Đêm nay, Guler sẽ trực tiếp so tài với Ronaldo - tượng đài đang có kỳ EURO thứ 6 trong sự nghiệp. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn miệt mài phát huy vai trò thủ lĩnh trong đội hình Bồ Đào Nha, như một HLV ngay trong sân. Nguyên hàng công trong đội hình chính Bồ Đào Nha, trừ Ronaldo, đã lần lượt rời sân trước khi trận ra quân gặp CH Czech khép lại. Một trong những người vào thay là tài năng trẻ Francisco Conceicao. Anh đã ghi bàn quan trọng giúp Bồ Đào Nha lấy trọn 3 điểm. Và do vậy, Conceicao hy vọng anh sẽ có dịp thể hiện mình lần nữa, ít ra là sẽ được tung vào sân sớm hơn so với trận trước.

Nhìn chung, Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và tài năng cá nhân. Hẳn nhiên, Ronaldo và đồng đội sẽ đá với mục tiêu lấy trọn 3 điểm để tranh ngôi đầu bảng. Kể từ khi VCK EURO tăng lên 24 đội, với thể thức mới cho vòng bảng, Bồ Đào Nha khi nào cũng chỉ tiến vào giai đoạn knock-out trong tư cách đội hạng 3 có vé vớt. Nhưng, Thổ Nhĩ Kỳ lại rất hưng phấn và tự tin, như đã nêu. Trận này do vậy sẽ rất hấp dẫn, với đôi bên đều không sợ thua (mà có thua cũng chưa sứt mẻ bao nhiêu hy vọng).

Hồi năm 1996, Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường EURO. Khi ấy, họ cũng gặp Bồ Đào Nha ngay lượt trận thứ hai của vòng bảng và trận đấu diễn ra khá hay. Bồ Đào Nha luôn thắng (và chưa bao giờ thủng lưới) mỗi khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở giải vô địch châu lục. Còn có một kỷ lục cá nhân vô cùng danh giá có thể xuất hiện trong trận đấu đêm nay: thêm một bàn thắng cho cá nhân tượng đài Ronaldo?

Tuyển thủ Nguyễn Filip: Kỳ vọng Ronaldo sẽ ghi bàn và đi vào lịch sử Hai đội Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha đều có chiến thắng trong trận ra quân. Xét về lực lượng, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha mạnh nhất bảng và cuộc chạm trán giữa họ nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng F. Cho nên, cả hai đội đều rất muốn thắng để sớm đoạt vé đi tiếp và tạo ra cú hích tinh thần. Tôi cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, có cách chơi bóng khéo léo, kỹ thuật. Ronaldo rất khao khát ghi bàn để đi vào lịch sử trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy, tôi vẫn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng trận đấu sẽ có tỷ số hòa. Dự đoán: Hòa 1-1 và Ronaldo ghi bàn. Tiểu Bảo (ghi)