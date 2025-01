Thỏa thuận Gaza bị trì hoãn

Ông Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các an ninh trong ngày để phê chuẩn thỏa thuận, theo tờ The Times of Israel. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu của toàn thể nội các chỉ diễn ra vào tối 18.1. Sau đó, công chúng sẽ có 24 giờ để gửi kiến nghị phản đối nếu có đối với thỏa thuận lên Tòa án Tối cao Israel, cơ quan được cho là sẽ không can thiệp. Với thời gian kiến nghị nói trên, thỏa thuận có thể chỉ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 20.1, chậm một ngày so với kế hoạch.

Tin vui chưa nhận, thương vong đã tiếp diễn vì Israel không kích Gaza

Hiện còn 98 con tin bị giữ tại Dải Gaza, trong đó quân đội Israel xác nhận ít nhất 36 người đã chết. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 33 con tin trong giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần. Đổi lại, Israel rút quân dần khỏi Dải Gaza nhưng vẫn duy trì một vành đai an ninh, đồng thời thả các tù nhân người Palestine. Đến ngày thứ 16, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về việc thả thêm con tin và rút quân trong giai đoạn 2. Toàn bộ con tin sẽ được thả trong giai đoạn 3 và Israel sẽ rút quân hoàn toàn.

Người dân Palestine tại miền nam Dải Gaza ngày 17.1 ẢNH: AFP

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir của đảng cực hữu Sức mạnh Do Thái đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu nếu thỏa thuận được thông qua.

Bất chấp việc đạt thỏa thuận, chiến sự vẫn không dừng lại tại Dải Gaza. Đài Al-Jazeera hôm qua đưa tin ít nhất 101 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel từ khi các bên công bố đạt thỏa thuận hôm 15.1.