Thời cơ khởi nghiệp với trí tuệ nhân tạo

An ninh mạng ngày càng quan trọng hơn

Tại cuộc thảo luận trên, an ninh mạng cũng được đánh giá là lĩnh vực cần được tăng cường quan tâm. Vì trong bối cảnh AI bùng nổ, các mạng máy tính của doanh nghiệp ngày càng phức tạp hơn và yêu cầu cách tiếp cận đa diện đối với an ninh mạng như: an ninh mạng, bảo mật đám mây, bảo mật điểm cuối, bảo mật di động, bảo mật IoT.