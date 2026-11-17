Những giá trị làm nên sự khác biệt của người thầy

AI có thể giải thích ngữ pháp, tạo bài mẫu và hỗ trợ luyện nói trong vài giây. Tuy nhiên, học ngôn ngữ không chỉ là nắm kiến thức mà còn là diễn đạt suy nghĩ, thấu hiểu và tự tin giao tiếp. Để phát triển những kỹ năng này, học sinh cần sự hướng dẫn và phản hồi từ giáo viên.

Trước hết, giao tiếp thực tế luôn linh hoạt, khó đoán, điều AI chưa thể mô phỏng trọn vẹn. Giáo viên giúp học sinh nhận biết ngữ điệu, hiểu khác biệt văn hóa và lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với từng tình huống.

Giáo viên tiếng Anh đưa học sinh ra khỏi màn hình ảo để bước vào đời sống thật, dạy các em ứng dụng thực tế và ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ

Bên cạnh đó, giáo viên giúp học sinh phát triển ý tưởng và diễn đạt bằng ngôn ngữ của chính mình. Thay vì sao chép bài văn do AI tạo ra, học sinh được thầy cô hướng dẫn lựa chọn từ ngữ, sắp xếp ý tưởng để tự kể lại trải nghiệm.

Quan trọng hơn, giáo viên tạo môi trường học tập nơi học sinh được lắng nghe và tự tin thể hiện bản thân. Thầy cô biết khi nào cần kiên nhẫn, khi nào nên nhẹ nhàng sửa lỗi để khích lệ học sinh. AI có thể phản hồi tức thời nhưng khó nhận ra sự ngập ngừng hay nỗi sợ bị chê cười của các em.

Đức Anh (13 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trong bài dự thi gửi Hội đồng Anh: "Trước đây em nói ngọng nên mỗi lần đọc bài đều sợ các bạn cười. Nhưng cô giáo không bao giờ để em phải xấu hổ. Cô luôn kiên nhẫn ngồi lại cùng em sau giờ học, hướng dẫn từng chút một và động viên mỗi khi em tiến bộ".

Để công nghệ nâng bước, để người thầy dẫn đường

Tương lai của việc dạy và học tiếng Anh không nằm ở sự cạnh tranh giữa công nghệ và con người, mà ở sự kết hợp để tối ưu trải nghiệm học tập. AI giúp giáo viên soạn bài, phân loại bài tập cơ bản và mở ra nguồn ngữ liệu tự học phong phú, nhờ đó thầy cô có thêm thời gian tương tác và phản hồi với học sinh. Tuy nhiên, nội dung do AI tạo ra vẫn cần được kiểm tra về độ chính xác, độ phù hợp với lứa tuổi và mục tiêu bài học.

Khi công nghệ được dùng có mục đích, thầy trò có thêm không gian để thảo luận, phản biện và cùng tiến bộ ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Theo tiến sĩ Mariano Felice, Trưởng nhóm nghiên cứu AI tại Hội đồng Anh, câu hỏi cốt lõi của giáo dục thời đại số không phải là AI làm được gì, mà là chúng ta muốn tạo dựng nền giáo dục như thế nào cho con trẻ. Công nghệ chỉ phát huy đúng giá trị khi nhà trường bắt đầu từ mục tiêu phát triển con người thay vì chạy theo công cụ. Kết quả AI tạo ra không phải đáp án cuối cùng, mà là điểm khởi đầu để thầy trò thảo luận và rèn luyện tư duy phản biện.

Giá trị của người thầy không chỉ nằm ở câu trả lời đúng, mà còn ở cách giúp học sinh hiểu, thử sức và tiến bộ. Khi công nghệ được dùng có mục đích, giáo viên và AI có thể cùng hỗ trợ các em phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh, tư duy độc lập và sự tự tin trong giao tiếp.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Hội đồng Anh mời học sinh chia sẻ câu chuyện về người thầy, người cô của mình qua tranh, ảnh, bài viết hoặc video, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Cuộc thi nhận bài đến hết ngày 30.11.2026, với tổng giải thưởng lên đến 40 triệu đồng, trong đó có học bổng tiếng Anh trị giá 30 triệu đồng. Thể lệ và cách tham gia tại: https://bit.ly/47K8xj1