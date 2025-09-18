Thời đại không tiền mặt: giữ chân khách bắt đầu từ phút trả tiền

Giữ cho mỗi giao dịch an toàn và mượt mà không chỉ là câu chuyện tiện lợi, mà là yếu tố sống còn để bán nhanh hơn, phục vụ nhiều khách hơn và giữ khách quay lại.

Giữ khách hay mất khách nằm ở phút trả tiền

Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đã quen với sự liền mạch trong mọi trải nghiệm: đặt đồ ăn qua vài cú chạm, gọi xe trong tích tắc, nên chuyện thanh toán ở quán xá cũng phải nhanh gọn như vậy.

‘Giờ nghỉ trưa mà ghé quán thấy khách xếp hàng dài chờ thanh toán, tôi thường chọn sang quán khác cho nhanh. Có lần thấy treo biển không nhận chuyển khoản thì tôi cũng e ngại, vì nhiều khi không mang sẵn tiền mặt. Thời buổi này, ăn nhanh, trả tiền gọn mới phù hợp,’ một khách văn phòng tại Hà Nội chia sẻ.

Thanh toán vì thế không chỉ là thao tác khép lại một đơn hàng, mà đã trở thành ‘điểm chốt’ quyết định khách có quay lại hay không. Với tiểu thương, nếu phút chót ấy xảy ra trục trặc, không chỉ mất một đơn hàng, mà còn có thể mất cả khách quen lâu dài.

‘Mất một khách thì tiếc, mất doanh thu cả tháng thì xót’

Nhưng cũng chính ở điểm chốt này, nếu khâu thanh toán gặp trục trặc, mọi nỗ lực trước đó dễ dàng ‘đổ sông đổ biển’. Thực tế cho thấy, để chiều khách, nhiều tiểu thương nhanh chóng treo QR nhận tiền qua chuyển khoản. Tiện lợi là vậy, nhưng không ít rắc rối nảy sinh. Tin nhắn báo chậm vài phút có thể làm nghẽn dòng khách vào giờ cao điểm. Biên lai giả có thể khiến chủ quán mất trắng.

Anh Nguyễn Phúc Anh, chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Cầu Giấy (Hà Nội), từng phải trả giá cho những rủi ro này. Cuối tháng 11.2024, khi kiểm tra lại sổ sách, anh phát hiện thất thoát hơn 10 triệu đồng dù nhân viên đã cẩn thận lưu ảnh từng giao dịch. ‘Một số giao dịch gặp lỗi, tiền được hoàn ngược, còn lại là ảnh chuyển khoản giả, không khớp sao kê ngân hàng,’ anh kể.

Sau sự cố đó, anh buộc phải tìm một cách xác nhận giao dịch rõ ràng và tức thì để tránh mất thêm doanh thu chỉ vì… niềm tin vào ảnh chụp. Anh nói: ‘Không thể cứ dựa vào ảnh chụp hay tin nhắn báo chậm. Có tiếng loa thông báo ngay khi giao dịch hoàn tất thì cả tôi lẫn khách đều yên tâm hơn nhiều’.

Từ giải quyết rủi ro đến mở ra lợi thế mới

Trước bối cảnh này, nhiều tiểu thương đã tìm đến các giải pháp hỗ trợ mới. Trong đó, loa thông báo chuyển khoản trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng xác nhận tức thì, hạn chế nhầm lẫn và giúp dòng khách không bị gián đoạn.

Chị Hằng, chủ quán bún riêu tại TP.HCM, chia sẻ: ‘Từ khi dùng loa báo tiền, tôi không còn phải vừa bận tay bán hàng vừa canh điện thoại nữa. Khách thì yên tâm vì giao dịch rõ ràng, còn tôi thì nhẹ đầu vì không lo sai sót. Cuối ngày, tôi còn dùng thêm tính năng báo cáo thu chi trong ứng dụng để kiểm tra dòng tiền, rất tiện’.

Với nhiều tiểu thương, hành trình không dừng ở chiếc loa báo tiền. Một số đơn vị cung cấp đã tích hợp thêm những tiện ích đi kèm: từ quản lý thu chi minh bạch, báo cáo doanh thu cuối ngày cho đến các gói hỗ trợ vốn nhỏ. Đơn cử như MoMo, ngoài loa thông báo chuyển khoản còn cho phép tiểu thương tiếp cận hạn mức Ví Trả Sau 10-20 triệu đồng để nhập thêm hàng vào mùa cao điểm hay khi có khuyến mãi lớn. Nhờ vậy, không chỉ khâu thanh toán trở nên mượt mà, mà việc quản lý dòng tiền và xoay vòng vốn cũng chủ động, an toàn hơn.

Về dài hạn, một chiếc loa nhỏ trên quầy không chỉ giải quyết nỗi lo trước mắt, mà còn mở ra con đường để tiểu thương nâng cao năng lực quản trị, giữ chân khách hàng và củng cố vị thế cạnh tranh.