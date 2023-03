Thời đại thiếu hụt PS5 dường như đã kết thúc

Theo TechRadar, một báo cáo gần đây từ các nhà phân tích thị trường tại Growth from Knowledge cho thấy doanh số bán PS5 ở Vương quốc Anh đã tăng đột biến đáng kể vào tháng 2.2023.

Theo đó, doanh số bán máy chơi game PS5 của Sony đã tăng 316% so tháng 2.2022. Doanh số cũng tăng 27% so với tháng 1.2023. Doanh số phần cứng PS5 cũng đã tăng 180% so với hai tháng đầu năm 2022.

Doanh số đầu năm 2023 của PS5 được ghi nhận tăng cao so với năm ngoái Sony

Đây là những số con số ấn tượng và có ý nghĩa rất lớn đối với Sony, vì nó cho thấy công ty đã có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường một cách đầy đủ, điều mà họ chưa từng thực hiện được vào năm 2022 vì tình trạng khan hàng.

Xbox Series X và Xbox Series S cũng đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng vọt vào năm 2023. Doanh số của cả hai máy chơi game ở Anh đã tăng 21% vào tháng 2 so với tháng 1 và cao hơn 15% so với tháng 2.2022.

Ngược lại, Nintendo Switch đã có một năm khó khăn tại thị trường Anh. Doanh số tháng 2 giảm 15% so với tháng 2 năm ngoái và doanh số tháng 1 đã giảm 29% so với năm 2022.

Nhưng cần lưu ý là việc phát hành The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vào ngày 12.5 sắp tới có thể cải thiện tình hình không mấy khả quan của công ty. Có thể thấy, đây là thời điểm máy chơi game hàng đầu của Nintendo đã tồn tại đủ lâu và người dùng đang rất mong chờ một phiên bản kế nhiệm của Switch được tung ra.