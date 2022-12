Thời điểm vàng sở hữu hàng hiếm shophouse ‘đắt giá’ hàng đầu Phú Quốc

Vị trí trung tâm của trung tâm huyết mạch

Crystal City đang là “phễu” hút đầu tư sáng giá bậc nhất thành phố đảo nhờ nằm trong 8% quỹ đất ở sở hữu lâu dài cực hiếm và mô hình bất động sản độc nhất tại thị trường Việt Nam; kiến tạo lõi trung tâm tri thức, tâm điểm sống, làm việc, khởi nghiệp của đông đảo cộng đồng tri thức toàn cầu.

Theo Chủ đầu tư những gì tinh túy nhất, đắt giá bậc nhất tạo nên giá trị hàng đầu của Crystal City sẽ được hội tụ toàn bộ tại đại lộ Pha Lê.

Xét về giao thông, tại cửa ngõ đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, trục đại lộ Pha Lê sở hữu vị trí chiến lược hiếm có, kết nối trực tiếp đến 2 tuyến đường huyết mạch toàn đảo là trục lễ hội An Thới dài 2km với các lễ hội bốn mùa và đại lộ huyết mạch DT975 nối liền hai trung tâm phát triển bậc nhất là Bắc Đảo và Nam Đảo; đồng thời kết nối trực tiếp An Thới với sân bay quốc tế Phú Quốc.

Lợi thế giao thông này sẽ giúp các căn shophouse Pha Lê trở thành tâm điểm giao thương sôi động và nhộn nhịp của toàn bộ lượng khách trong nước và quốc tế đến Phú Quốc.

“Một bước chân” kết nối hệ tiện ích độc nhất tại Phú Quốc

Bộ sưu tập shophouse đại lộ Pha lê chiếm hữu tọa độ trung tâm những tiện ích độc nhất không chỉ của riêng Crystal City, mà còn của toàn đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc hơn 266 ha và thậm chí là “độc nhất vô nhị” tại đảo ngọc.

Chỉ cần một bước chân là gia chủ đã dễ dàng tiếp cận với hệ thống trường liên cấp quốc tế đầu tiên và duy nhất của Phú Quốc, và tổ hợp hành chính công phường An Thới quy hoạch hiện đại. Nơi đây quy tụ nguồn nhân lực tri thức cấp cao, sẵn sàng chi trả mạnh mẽ để phục vụ học tập và làm việc, đồng thời là “chìa khóa vàng” giúp bất động sản luôn được định giá cao hơn các khu vực khác.

Đặc biệt, đại lộ Pha Lê cận kề 3/6 điểm đến trên hành trình trải nghiệm độc nhất của cả đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, chưa từng có tại đảo ngọc, sẽ trở thành những “điểm phải đến” của du khách tới đây.

Đầu tiên phải kể đến Trung tâm Innovation Hub lớn nhất và duy nhất tại Phú Quốc chứa: thư viện sách “khổng lồ” với hàng triệu đầu sách kinh điển của Việt Nam và thế giới, trung tâm R&D đầu tiên tại Phú Quốc và Co - working space miễn phí chào đón cộng đồng tri thức năng động, sáng tạo.





Thứ hai, 50 shophouse đại lộ Pha Lê sẽ “đón lõng” toàn bộ du khách tham quan trục đường lễ hội rộng 36m xuyên đảo, trung tâm diễn ra các sự kiện nghệ thuật và các lễ hội bốn mùa sôi động bậc nhất Phú Quốc.

Thứ ba, theo chia sẻ của anh Minh Đạt, một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm tại Phú Quốc: “Shophouse Pha Lê là điểm dừng chân của các đoàn du khách trekking núi Radar với hàng loạt các hoạt động du lịch trải nghiệm được thiết kế độc bản nương theo địa hình và hệ sinh thái tự nhiên”.

Cũng theo anh Đạt, việc vận hành shophouse tại các thành phố du lịch không khó, tuy nhiên cần có chiến lược lựa chọn sản phẩm, giao thông, điểm du lịch, vui chơi giải trí thực sự đáng giá mà Phú Quốc chưa có, là hai điểm “ăn tiền” quyết định lưu lượng khách của dãy shophouse trên đại lộ Pha Lê.

Thời cơ “vàng” không thể lỡ nhịp

Mới đây, báo cáo thị trường của Tập đoàn Dịch vụ bất động sản DKRA về phân khúc biệt thự và nhà phố/shophouse cho thấy dù có sự sụt giảm diễn ra ở cả nguồn cung lẫn sức cầu do động thái tăng cường kiểm soát tín dụng, mặt bằng giá bán sơ cấp vẫn tiếp tục tăng 5-7% so với quý 3.2022 và cùng kỳ năm 2021.

Chuyên gia bất động sản đánh giá, bất ổn chỉ nằm ở “khu vực” thị trường đầu cơ hoặc những sản phẩm “sóng ảo” do nhà đầu cơ tự thổi giá để kiếm lợi, thị trường đầu tư dài hạn rất ít chịu ảnh hưởng bởi dòng vốn lướt sóng. Do đó, các sản phẩm pháp lý vững vàng, chủ đầu tư uy tín và tiềm lực, vẫn đạt tỷ lệ bán hàng tích cực so với mặt bằng chung toàn của thị trường.

Theo chia sẻ của đại diện Chủ đầu tư Meyland - Tân Á Đại Thành: “Shophouse Pha Lê luôn là một trong những sản phẩm được săn đón nhất Meyhomes Capital Crystal City. Tính từ đầu tháng 12, lượng nhà đầu tư đặt chỗ đã vượt con số đề ra ban đầu. Trong khi đó, với số lượng có hạn chỉ 50 căn cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, dự báo giỏ hàng Pha Lê sẽ nhanh chóng được quét sạch trước khi bước sang năm 2023”.

Đặc biệt, ngày 11.12 tới đây, lễ giới thiệu shophouse đại lộ Pha Lê diễn ra lúc 9g00 - 12g00, Chủ Nhật, ngày 11.12.2022, tại Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM sẽ mang đến cho nhà đầu tư tổng chiết khấu tới 2.5% cùng nhiều ưu đãi khác, khi đăng ký giữ chỗ từ 06 - 10.12.2022 và đặt cọc thành công tại sự kiện.