Thời gian để serum vitamin C giúp da trắng mịn và ngăn ngừa lão hóa?

Thời gian serum vitamin C phát huy tác dụng là bao lâu?



Trên thực tế, bạn không thể nào mong chờ các món đồ dưỡng da nào có thể mang lại kết quả nhanh chóng chỉ sau một vài ngày sử dụng, và serum vitamin C cũng vậy. Thông thường, bạn sẽ chờ ít nhất khoảng 4 tuần để sản phẩm mang lại hiệu quả có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khoảng thời gian 4 tuần, serum sẽ phát huy tác dụng và cho làn da bạn trải qua chu kỳ tái tạo, thay mới. Nếu sử dụng đều đặn trong vòng 4 tuần, bạn có thể nhận thấy làn da mịn màng và vết thâm có thể mờ hơn đôi chút.

Tiếp theo, khi sử dụng serum vitamin C trong 8 tuần liên tiếp, bạn sẽ thấy tổng thể làn da săn chắc và độ đàn hồi được cải thiện hơn. Ở thời gian này, serum vitamin C đã đủ để hoạt động và kích thích sản sinh collagen mới, đồng thời cải thiện được độ đàn hồi của da.

Tinh chất Obagi Professional-C Serum 20%

Sau 16 tuần sử dụng vitamin C đều đặn, tổng thể làn da sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Lúc này những vết thâm nám mờ đi đáng kể, lỗ chân lông cũng nhỏ hơn rất nhiều nhờ tác động của serum vitamin C. Và nếu kiên trì sử dụng trên 6 tháng, hoạt chất đã đủ thời gian để duy trì hiệu quả hoạt động giúp làn da bạn sáng hồng, đồng thời hạn chế sự hình thành của nếp nhăn lão hóa.



Cách dùng serum vitamin C có hiệu quả

Bảo quản Vitamin C trong tủ lạnh

Có nhiều loại vitamin C không thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Đa số các loại serum C nên được giữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4-6 độ C. Khi bảo quản vitamin C, bạn nên tránh ánh nắng trực tiếp nếu không sản phẩm sẽ bị ô xy hóa do ánh nắng mặt trời gây ra. Đặc biệt, tuyệt đối không để vitamin C trong phòng tắm ẩm ướt. Bởi đây là môi trường tồn tại nhiều vi khuẩn, nấm mốc bám vào thành chai sản phẩm.

Kết hợp cùng kem chống nắng tăng hiệu quả bảo vệ da

Việc kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng giúp các thành phần có trong 2 sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn. Qua đó, vừa dưỡng trắng vừa bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời hiệu quả.

Đều đặn dùng serum vitamin C vào buổi sáng và tối

Theo nghiên cứu từ bác sĩ da liễu, bạn có thể thoa sản phẩm chứa thành phần vitamin C vào mỗi buổi sáng và tối, cách nhau 8 tiếng đồng hồ để bảo vệ làn hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng vitamin C vào ban ngày giúp làn da tăng khả năng chống lại các tác động từ môi trường bên ngoài như: ô nhiễm, khói bụi, tia UV trong ánh nắng mặt trời... Ngược lại, khi sử dụng serum C vào buổi tối, làn da sẽ được phục hồi, tăng sinh collagen mạnh mẽ. Điều này góp phần giúp da trở nên sáng bóng, trông có sức sống hơn.

Gợi ý các sản phẩm chứa nồng độ vitamin C lý tưởng cho nàng

Babe Vitamin C + Huyết thanh Vitamin C

Babe Vitamin C+ Ampoules là huyết thanh tinh khiết mang lại làn da tươi sáng, đều màu, săn chắc và đẩy lùi tình trạng lão hóa hiệu quả. Bên cạnh hàm lượng Vitamin C 10%, chiết xuất cam thảo có trong sản phẩm sẽ tăng cường khả năng sáng da, xóa mờ các đốm sắc tố, kháng viêm và làm dịu da nhanh chóng. Sản phẩm ở dạng lỏng nên dễ dàng nhanh chóng thẩm thấu sâu vào da mà không gây nhờn rít hay khó chịu.

Tinh chất chống ô xy hóa, dưỡng sáng da Obagi Professional - C Serum 20%

Tinh chất Obagi Professional-C 20% hội tụ những ưu điểm vượt trội để làm nên công thức Vitamin C đỉnh cao. Với sự kết hợp giữa L-Ascorbic acid cùng với Ascorbyl Glucoside sẽ hỗ trợ tính bền vững cho Vitamin C. Ngoài ra, Sodium Hyaluronate sẽ hỗ trợ giữ độ ẩm tốt hơn, giúp da căng bóng khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì đặc tính hóa học nên L-Ascorbic Acid sẽ có màu tự nhiên từ trắng đến vàng nhạt, độ đậm màu sẽ tăng dần theo nồng độ. Sản phẩm sẽ càng phát huy hiệu quả khi được dùng trước kem chống nắng.

Tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus

Tinh chất dưỡng Hydra Plus là dòng Ampoule nổi bật nhất trong số 8 dòng Ampoule của Martiderm tại Việt Nam với công dụng cấp ẩm mạnh mẽ. Sản phẩm chứa 5% Vitamin C tinh khiết là thành phần chống ô xy hóa thiết yếu cho làn da, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại đến từ ánh nắng mặt trời và các yếu tố ô nhiễm môi trường, từ đó giúp ngăn ngừa các tổn thương da và các dấu hiệu lão hóa sớm. Bên cạnh đó, thành phần Vitamin F giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa thất thoát độ ẩm, nuôi dưỡng và duy trì độ ẩm bên trong da.

Lời kết

Việc hiểu làn da và biết thêm thông tin dùng serum vitamin C để tối ưu hiệu quả khi sử dụng sẽ giúp da nàng luôn được bảo vệ và sáng khỏe hơn bao giờ hết.