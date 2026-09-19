Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ theo niên hạn công trình

Tại nghị quyết kỳ họp vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, bổ sung dự án luật Nhà ở sửa đổi.

Theo đó, về thời hạn sử dụng nhà chung cư, quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình ẢNH: T.N

Đồng thời, cần quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng. Trong đó, làm rõ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư (như quyền được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư, quyền được đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn…).

Quy định về "chung cư có thời hạn" được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo luật Nhà ở sửa đổi lấy ý kiến trước khi đưa ra Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất hồi tháng 8. Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến phản ứng, dự thảo luật mới nhất đã bỏ khái niệm "chung cư có thời hạn".

Tại nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu dự án luật bổ sung tiêu chí khung (loại đô thị, mật độ dân số, tỷ lệ diện tích) do Bộ Xây dựng quy định. Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể việc hạn chế phân lô, bán nền, quy định biện pháp để ngăn ngừa tối đa hoạt động đầu cơ trục lợi chính sách.

Chính phủ cũng giao cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện quy định về nhà ở cho thuê; quy định rõ các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách theo mô hình sở hữu, quản lý vận hành.

Nghiên cứu các quy định về cơ chế tài chính (thuế, phí, tiền sử dụng đất, tín dụng) để kiểm soát, quản lý được giá nhà ở cho thuê bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật Nhà ở...

Cạnh đó, quy định rõ các biện pháp để ngăn ngừa tối đa hoạt động đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chế tài xử lý tương ứng; báo cáo Quốc hội về đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.

Với dự án luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch.

Theo đó, quản lý thị trường minh bạch, chống đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm và việc lựa chọn bảo lãnh ngân hàng; cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh (thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án).

Dự án luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.