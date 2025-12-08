Thời khắc Khởi Nguyên - Hành trình truyền cảm hứng cùng Rivea Residences

Khơi nguồn dòng chảy tinh hoa cùng Rivea Residences

Hơn 20 đại lý phân phối và gần 2.000 chuyên viên kinh doanh đã cùng hội tụ trong sự kiện "Thời khắc Khởi Nguyên" diễn ra vừa qua là minh chứng rõ nét cho sức hút và kỳ vọng mà thị trường dành cho dự án.

Khoảnh khắc khai mở kỷ nguyên mới của Rivea Residences

Mang thông điệp về một "Thời khắc Khởi Nguyên", sự kiện không chỉ đánh dấu màn "ra quân" chính thức, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, pháp lý và tầm nhìn bền vững của chủ đầu tư. Đây cũng là bước đi chiến lược tiếp nối hành trình đưa MEYGROUP trở thành nhà phát triển những biểu tượng sống của thời đại mới.

Nghệ thuật và công nghệ được sử dụng để chuyển tải triết lý "Flow of Continuity" của dự án, tượng trưng cho sự hội tụ các giá trị an cư - thương mại - giáo dục trong một quần thể đa chức năng cao cấp. Không gian sự kiện được tạo dựng như một "bản hòa ca" đa giác quan, với sân khấu panorama, hiệu ứng water-mapping khắc họa "dòng thác tinh hoa", kết hợp cùng âm nhạc du dương của nghệ sĩ violin Hoàng Rob và những ca khúc sôi động từ giọng ca (S)TRONG Trọng Hiếu. Tất cả tạo nên dòng chảy mượt mà của cảm xúc, biểu trưng cho nguồn năng lượng dồi dào và tích cực mà Rivea Residences hướng tới.

Màn trình diễn của (S)TRONG Trọng Hiếu khuấy động sức nóng chương trình

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó tổng giám đốc Truyền thông & Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiêm Phó tổng giám đốc thường trực MEYGROUP nhấn mạnh: "Rivea Residences không chỉ là một dự án mới mà còn là một cảm hứng mới cũng như lời tuyên bố mạnh mẽ của MEYGROUP về chuẩn sống tinh khiết - sang trọng - nhân văn giữa lòng Hà Nội. Một nơi thiên nhiên được nâng niu để song hành cùng con người. Một nơi không gian sống được chăm chút trong từng đường nét - chi tiết, để nuôi dưỡng cảm xúc. Một nơi tiện nghi hiện đại hòa quyện cùng thẩm mỹ tinh tế để khẳng định đẳng cấp. Và nơi đó, sự an yên trở thành giá trị sống cốt lõi".

Đại diện chủ đầu tư - bà Nguyễn Phương Anh phát biểu tại sự kiện

Tiếp nối sự kiện là những chia sẻ truyền cảm đến từ đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới Belt Collins - đối tác tư vấn dự án cùng những thông tin cập nhật và thiết thực từ đại diện chủ đầu tư.

Chương trình khép lại bằng khoảnh khắc cộng hưởng, khi tâm huyết của đội ngũ kiến tạo kết hợp cùng sức mạnh của đội ngũ đồng hành chuyên nghiệp trong một hoạt động lan tỏa giá trị tới cộng đồng khi cùng chung tay đóng góp hơn 500 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Số tiền thiện nguyện ý nghĩa được quyên góp ngay tại sự kiện

Khởi nguyên chuẩn sống mới tinh khiết tại thủ đô

Sau dấu ấn rực rỡ của Galia Hà Nội, Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) tiếp tục thể hiện định hướng phát triển nhất quán thông qua sự hình thành của Rivea Residences - nơi chuẩn sống thượng lưu được hiện thực hóa bằng sự tinh khiết trong thiết kế, tư duy và trải nghiệm.

Trong bối cảnh thị trường Hà Nội đang khan hiếm nguồn cung cao cấp xứng tầm, sự xuất hiện của Rivea Residences được ví như "vì tinh tú" cho dòng bất động sản hạng sang tại nội đô. Tọa lạc trên khu đất "tứ giác Kim Cương" thuộc phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Rivea Residences sở hữu vị trí đắc địa hiếm hoi còn lại của khu vực, với liên kết vùng thuận tiện và kết nối dễ dàng tới các tuyến giao thông huyết mạch Vành đai 2, Vành đai 2.5.

Kiến trúc hiện đại và sang trọng của Rivea Residences bừng sáng khu nam Hà Nội

Sở hữu mật độ xây dựng chỉ 30%, dự án tạo lập môi trường sống an lành, thoáng đãng và tiện nghi với không gian xanh rộng rãi và hệ tiện ích nội khu phong phú, nơi cư dân được tận hưởng tầm nhìn hướng công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha nằm đối diện dự án cũng như sông Hồng và khu phố cổ Hà Nội.

Với cảm hứng từ chuyển động của dòng thác đổ sống động và mạnh mẽ, dự án được kiến tạo gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng được kết nối bởi cầu Khởi Nguyên ở tầng cao nhất, cùng với 4 tầng hầm đỗ xe rộng rãi. Rivea Residences bao gồm 618 căn hộ sở hữu lâu dài với đa dạng các loại hình từ 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ+ tới 3 phòng ngủ và duplex.

Không chỉ là một chốn an cư đơn thuần, khu căn hộ hạng sang còn được chăm chút kỹ lưỡng với hệ thống 50+ tiện ích VVIP như: bể bơi vô cực, Sky Bar, vườn Zen, Golf 3D, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim private... nhằm mang tới cho cư dân trải nghiệm sống lý tưởng như nghỉ dưỡng ngay tại gia.

Với Rivea Residences, MEYGROUP tiếp tục khẳng định triết lý nhất quán về chất lượng và tính độc bản trong từng sản phẩm, tạo nên chuẩn mực sống tinh khiết và trọn vẹn. Dự án không chỉ mở ra hành trình mới nâng tầm vị thế của MEYGROUP mà còn lan tỏa những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Hà Nội.