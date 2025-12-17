Thời khắc vàng đón chuẩn sống mới tại Setia Edenia

Setia Edenia - Sản phẩm "đúng giá trị, đúng thời điểm"

Mùa giáng sinh và năm mới cận kề, thị trường bất động sản trong nước bước vào giai đoạn sôi động: nhu cầu an cư đón Tết của các gia đình tăng mạnh, trong khi nhiều nhà đầu tư chịu áp lực hoàn tất kế hoạch tài chính trước thềm năm mới. Với nhiều chủ đầu tư, đây cũng là thời khắc để trao thêm ưu đãi, như lời tri ân và cầu chúc may mắn cho khách hàng.

Vì lẽ đó, thương hiệu quốc tế S P Setia đã chính thức giới thiệu dự án Setia Edenia vào ngày 13.12.2025, như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuối năm đầy sức nóng của TP.HCM. Sự kiện ra mắt không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: thấu hiểu tâm lý người mua, chọn đúng thời điểm khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp.

S P Setia trang bị cho Setia Edenia những giá trị vượt trội, xứng đáng xuất hiện ở thời điểm trọng yếu của thị trường. Dự án sở hữu vị trí kết nối chiến lược, cận kề ga metro 3B tương lai, gần trung tâm thương mại Lotte, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế; đặc biệt nằm liền kề nhiều khu công nghiệp hiện đại. Tất cả chỉ trong khoảng 10 phút di chuyển, tối ưu hóa trải nghiệm sống, học tập, làm việc, giải trí, đầu tư lẫn tích luỹ.

Setia Edenia được thiết kế tràn ngập không gian xanh hiếm có dọc trục QL13

Ngoài ra, yếu tố xanh được chủ đầu tư S P Setia chú trọng và hiện thực hóa trong từng chi tiết. Là thương hiệu lâu năm trên thị trường quốc tế với danh mục 42 dự án tại nhiều quốc gia phát triển, S P Setia thấu hiểu kỳ vọng về một không gian sống xanh giữa lòng đô thị, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Từ triết lý đó, Setia Edenia được kiến tạo với mật độ mảng xanh di sản hơn 20 năm ấn tượng, đem đến phong thái sống cân bằng và lành mạnh cho cư dân.

Trong bối cảnh Việt Nam đón nhận làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI chất lượng tăng mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng với tư duy chiến lược và dài hạn, đây sẽ là lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản TP.HCM. Thành phố được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu của nhân sự lẫn giới đầu tư nước ngoài. Vì vậy, những dự án đạt chuẩn mực sống quốc tế, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện và hệ tiện ích hoàn chỉnh sẽ trở thành "điểm rơi" lý tưởng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hội tụ đầy đủ lợi thế này, Setia Edenia không chỉ mang đến tổ ấm chuẩn mực cho cư dân mà còn là sản phẩm đầu tư chất lượng, tiềm năng sinh lời cao và ổn định trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư đang gặp thách thức.

Thời khắc vàng sở hữu món quà cuối năm

Tại sự kiện giới thiệu dự án "Về nhà, Về Setia Edenia", khách hàng được hưởng đặc quyền khám phá căn hộ đẹp nhất của dự án trong không gian thực tế, đồng thời trực tiếp gặp gỡ chủ đầu tư và các chuyên gia bất động sản để lắng nghe những chia sẻ tâm huyết, qua đó đưa ra quyết định đầu tư xứng đáng. Đáng chú ý là chương trình "HAPPY SURPRISE" chỉ áp dụng duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện, bên cạnh loạt phần quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và 1 chỉ vàng.

Theo Bộ phận Nghiên cứu Knight Frank Việt Nam, lực cầu đối với các dự án ở phân khúc căn hộ mới ra mắt tại TP.HCM vẫn duy trì ổn định vào giai đoạn cuối năm. Knight Frank ước tính, giá bán sơ cấp có thể tăng lên khoảng 4.000 USD/m² (tương đương trên 100 triệu đồng/m²) trong quý 4/2025, cao hơn mức 3.752 USD/m² ghi nhận ở quý 3/2025.

Đại diện chủ đầu tư S P Setia chia sẻ tâm huyết phát triển Setia Edenia tại sự kiện giới thiệu

Truớc thực tế giá bất động sản tiếp tục leo thang, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc an cư đòi hỏi sự chọn lọc kỹ lưỡng và đồng thời là sự nhanh nhạy để nắm đúng thời điểm, hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra. Đối với khách hàng đăng ký nguyện vọng sớm, khách hàng thân thiết và quan tâm mua sỉ, chủ đầu tư và các đơn vị hợp tác cũng đã dày công thiết kế thêm nhiều quyền lợi thiết thực như miễn phí phí quản lý đến 2 năm.

Song song, Setia Edenia cũng là dự án sở hữu các chương trình tài chính thông minh, giảm áp lực và linh hoạt theo từng nhóm nhu cầu: gói chuẩn; gói dành cho nhà đầu tư; gói cho khách mua ở thực; gói dành cho khách có sổ tiết kiệm; và gói cho khách sở hữu sẵn dòng tiền nhàn rỗi. Tại Việt Nam lẫn nước ngoài, các chính sách vay ưu đãi, đi kèm mức lãi suất hợp lý và lịch thanh toán phù hợp của Setia cũng góp phần tăng khả năng tiếp cận nhà ở, đồng thời mang lại trải nghiệm sở hữu thư thái.

Sự ra mắt của Setia Edenia không chỉ khẳng định tiềm lực và vị thế của chủ đầu tư, mà còn mở ra cơ hội sở hữu không gian sống lý tưởng cho những chủ nhân nắm bắt cơ hội, nâng tầm chất lượng sống trong những ngày khép lại năm 2025.