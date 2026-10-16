'Thỏi nam châm' thu hút dòng người, dòng tiền, dòng thông tin cho xu hướng 'race-cation'

Hành trình 5 mùa giải "Đất Sen Hồng" cùng Đồng Tháp kể chuyện

Có những giải chạy được nhớ đến bởi thành tích, những kỷ lục hay khoảnh khắc cán đích. Với VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, ký ức của hàng chục nghìn vận động viên còn được tạo nên từ những con đường Cao Lãnh trong nắng sớm, những nụ cười hiếu khách, những cái đập tay và tiếng cổ vũ của người dân ven đường trên khắp các cung đường.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon liên tục xác lập các kỷ lục mới về lượt đăng ký sau từng mùa giải

Từ hơn 3.200 vận động viên năm 2022, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đã tăng quy mô gấp 5 lần với hơn 15.500 lượt đăng ký ở mùa thứ 5, diễn ra ngày 9 - 11.10.2026 tại phường Cao Lãnh, Đồng Tháp. Theo ông Nguyễn Tử Anh - Giám đốc Nexus Sport Event, qua 5 mùa tổ chức, giải ghi nhận tổng cộng hơn 52.000 lượt đăng ký. Đáng chú ý, hơn 40% vận động viên đến từ ngoài Đồng Tháp, với hơn 50 tỉnh, thành phố và quốc gia. Tỷ lệ này cho thấy giải chạy không chỉ thu hút khách tại địa bàn mà còn tạo sức hút liên vùng. Đây chính là nguồn khách có tiềm năng quay lại theo chu kỳ, mở ra cơ hội để địa phương chủ động phát triển dịch vụ và khai thác hiệu quả hơn giá trị kinh tế từ sự kiện.

Chị Trâm Nguyễn, vận động viên cự ly 21 km đến từ TP.HCM, chia sẻ: "Được các tình nguyện viên và bà con cổ vũ nhiệt tình, tôi như có thêm rất nhiều năng lượng để về đích. Hạnh phúc nhất là lúc gần tới đích đã thấy người thân, bạn bè đứng chờ, vẫy tay và quay clip cho mình. Với tôi, mỗi giải chạy không chỉ là chinh phục một cự ly hay nhận huy chương, mà còn là dịp gặp gỡ những người bạn mới, trải nghiệm những điều thú vị tại địa phương và nạp lại năng lượng cho bản thân. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay trở lại thăm Đồng Tháp trong một ngày không xa".

Lòng hiếu khách và tình cảm chân phương, nồng nhiệt của người dân Đồng Tháp đã trở thành điểm cộng "đốn tim" vận động viên

Thành tích cá nhân có thể khép lại khi vận động viên cán đích, nhưng ấn tượng về con người và vùng đất có thể trở thành lý do để họ quay lại nhiều lần. Đó cũng là giá trị mà VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon hướng đến, khi đưa tinh thần thể thao hòa vào đời sống địa phương, tạo nên những kết nối có ý nghĩa giữa du khách và Đồng Tháp.

Với VPBank, giá trị của một sự kiện không chỉ nằm ở quy mô người tham gia hay hiệu quả kinh tế có thể đo đếm, mà còn ở những trải nghiệm tích cực được tạo ra, những ký ức đẹp được lưu giữ và tình cảm dành cho điểm đến được vun đắp qua từng mùa giải. Bởi một vùng đất có thể thu hút du khách bằng cảnh đẹp, đặc sản, nhưng chính con người, sự thân thiện và cảm giác được chào đón mới có thể khiến họ muốn quay trở lại.

Dù được triển khai theo những cách khác nhau tại mỗi địa phương, các sự kiện đều cho thấy sức mạnh kết nối của thể thao, góp phần lan tỏa, làm giàu bản sắc và đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với vận động viên và du khách trong nước, quốc tế, qua đó góp phần kiến tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho cộng đồng.

Sau 5 mùa, giải chạy đã trở thành ngày hội thường niên, điểm hẹn "không thể bỏ lỡ" của hàng chục nghìn vận động viên

Trong ba ngày sự kiện của mùa giải thứ 5, hơn 50 gian hàng Expo giới thiệu sản phẩm thể thao, sức khỏe, ẩm thực và đặc sản địa phương; cuộc thi hóa trang "Đất Sen Hồng Mở hội" kết nối chất liệu văn hóa dân gian với tinh thần sáng tạo hiện đại. Tâm điểm của ngày hội Đất Sen Hồng đa trải nghiệm còn là đêm nhạc VPBank Music Night, thu hút đến 20.000 khán giả, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, tràn đầy năng lượng.

Từ dòng người đến dòng tiền, động lực để kinh tế thể thao đóng góp vào thịnh vượng bền vững

Vai trò của VPBank thông qua VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon là "chiếc cầu nối" thể thao, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực thành một trải nghiệm xuyên suốt, biến sức hút đường chạy thành cơ hội khám phá và ghi nhớ điểm đến. Qua 5 mùa giải, VPBank cùng các đối tác không chỉ mở rộng quy mô sự kiện mà còn góp phần đưa bản sắc Đồng Tháp đến gần hơn với thế hệ trẻ, cộng đồng yêu thể thao và du khách hiện đại.

Tại Hội thảo Kinh tế thể thao Đồng Tháp 2026, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh giá trị của một sự kiện thể thao không kết thúc khi cuộc thi khép lại, mà còn nằm ở khả năng tạo ra "dòng người, dòng tiền, dòng thông tin và cả sự chú ý của thị trường". Vận động viên có thể trở thành du khách, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan, vận tải và mua sắm nông đặc sản OCOP bản địa.

Bên cạnh thi đấu, vận động viên cùng người thân và bạn bè có thể tận hưởng một kỳ nghỉ "race-cation" chữa lành tại Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, hành trình ấy có thể nối từ đường chạy đến đời sống sông nước Cao Lãnh, ẩm thực địa phương, Làng hoa Sa Đéc, Vườn quốc gia Tràm Chim hay Đồng Sen Tháp Mười... Mỗi trải nghiệm mở thêm cơ hội cho sản phẩm và dịch vụ bản địa tiếp cận du khách, đồng thời khuyến khích họ quay lại.

Trong bối cảnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2025 - 2030, phát triển theo hướng xanh và bền vững, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon có thể góp thêm động lực kết nối thể thao với du lịch, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Theo số liệu thống kê năm 2025 cho thấy, lượng khách đổ về VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đã góp phần đưa tổng doanh thu ngành dịch vụ - du lịch tỉnh Đồng Tháp ước tính tăng hơn 102% so với cùng kỳ. Với mùa giải 2026, hiệu quả kinh tế và du lịch cũng được kỳ vọng đạt những con số ấn tượng không kém.

Bà Vũ Thị Thu Trang - Đại diện VPBank chia sẻ tại Họp báo công bố và Hội thảo Kinh tế thể thao Đồng Tháp 2026: "VPBank vinh dự và tự hào khi được trở thành một trong những mảnh ghép trên hành trình chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các đơn vị tổ chức mang đến một sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, cùng tạo nên giá trị lớn hơn và mở thêm cơ hội cho cộng đồng và người dân, vì một Đồng Tháp thịnh vượng bền vững, vì một Việt Nam thịnh vượng".

VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên từ 2018 đến 2026

Từ năm 2018 đến năm 2026, VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên tham gia. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Cần Thơ, Đồng Tháp. Mỗi điểm đến đều mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, đó là chiều sâu văn hóa của Thủ đô, sức sống của đô thị phía nam và vẻ đẹp nghĩa tình của Đất Sen Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank tin rằng thịnh vượng không chỉ được đo bằng giá trị kinh tế, mà còn hiện diện trong sức khỏe, đời sống tinh thần và niềm tin vào tương lai. Đó cũng là lý do VPBank đồng hành cùng các sự kiện thể thao, văn hóa và du lịch, kết nối con người với những vùng đất, lan tỏa trải nghiệm giàu bản sắc và khơi mở những cơ hội phát triển bền vững.